محافظ جنوب سيناء يبحث تشغيل خط طيران منتظم من بلجراد إلى شرم الشيخ

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مع رئيس سلطة الطيران المدني بدولة صربيا، ونائب وزير النقل في صربيا، وذلك على هامش زيارته إلى دولة صربيا على رأس وفد من رجال الأعمال والمستثمرين، لمناقشة سبل تنشيط السياحة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة تشغيل خط طيران منتظم من مدينة بلجراد إلى مدينة شرم الشيخ في أسرع وقت ممكن، ومناقشة كافة المشكلات التي تحول دون ذلك وحلها على الفور لدعم السياحة بين البلدين، وذلك في حضور السفير عمر الجويلي سفير مصر في صربيا، وشركة «إير صربيا».

وكان قد وقع محافظ جنوب سيناء، على الاتفاق التمهيدي للتآخي بين مدينة «نيش» الصربية ومدينة شرم الشيخ، بهدف تعزيز التعاون بين المدينتين خاصة في مجال السياحة.

كما جرى الاتفاق على تشغيل خط طيران مباشر بين شرم الشيخ ومدينة «نيش»، وكذا مدينة «بلجراد»، على غرار خط «بلجراد – الغردقة»، مع تذليل العقبات التي تحول دون ذلك، وأيضًا بحث التعاون في مجال التعليم العالي ودراسة إعطاء منح دراسية متبادلة، والاستفادة من خبرة جامعة نيش في مجال الاتصالات والحاسب الآلي، وأيضًا الاتفاق على تسمية ميدان في مدينة نيش باسم شرم الشيخ، ووضع عمل جمالي يرمز للمدينة به.

وأكد المحافظ أن رئيسة وزراء صربيا «انا برنابيتش»، أكدت على رغبتها في التنشيط السياحي بين مصر وصربيا، وزيادة عدد الرحلات الجوية لجميع المطارات المصرية بصفة عامة ولمدينة شرم الشيخ والمدن السياحية بصفة خاصة، وتذليل كافة الصعاب بين السلطات الطيران المدني في كلا البلدين، كما أكدت على دعم السياحة الإستشفائية بجنوب سيناء.

وأشار محافظ جنوب سيناء في بيان له اليوم الأربعاء، إلى أنه وجه الدعوة لرئيسة وزراء صربيا لزيارة مدينة شرم الشيخ، للاطلاع على المقومات السياحية التي تزخر بها المدينة على أرض الواقع.