الأورمان تنتهي من توزيع لحوم «15 عجلا» على الأكثر احتياجا بقرى مطروح

انتهت جمعية الأورمان بمحافظة مطروح، من توزيع لحوم 15 عجلًا بلديًا ذُبحت خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بمجازر مطروح التابعة لإشراف مديرية الطب البيطري، تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه فور انتهاء مرحلة الذبح بدأت مرحلة التجزير والتعبئة وأعقبها التوزيع، حيث انتهت الجمعية من توزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة في 14 قرية بمطروح، وهى قرى المطاريح وجراولة وسملا وسيدى حنيش والقصر ووادى الرمل وعلوش بمركز ومدينة مطروح، والرويسات والبنجر بمركز الحمام، وقرية الزويدة بمركز براني، وقرية المثانى بمركز النجيلة، وبهى الدين بمركز سيوه، وقرية العميد بمركز العملين ومدينة السلوم.

اختيار رؤوس الماشية بعناية وفق الشريعة الإسلامية

وقال مدير عام الأورمان، اليوم الأربعاء إن رؤوس الماشية التي ذُبحت اختيرت بعناية شديدة، بما يتوافق مع الشرع الحكيم في شروط الأضحية.

وأضاف أن الجمعية ذبحت أول أيام عيد الأضحى المبارك رؤوس المواشي المستوردة خارج البلاد ليتم بعد ذلك تعبئتها وشحنها ونقلها إلى مصر، وفق أحدث الطرق العالمية وتحت رقابة مباشرة من الجمعية، وتحت اشراف المراكز الاسلامية فى البلاد المستورد منها اللحوم، ويأتى ذلك ضمن مشروع «صك الأضحية» الذي تطلقه الجمعية، مشيرًا إلى أن الجمعية تحرص على أن تجرى جميع المراحل التى تمر بها لحوم الأضاحى منذ اختيار الماشية إلى وصول اللحوم إلى مستحقيها أن تنفذ كل هذة المراحل وفق أحدث الطرق العالمية وتحت رقابة مباشرة من الجمعية.

توزيع ما يزيد عن 1.5 مليون كيلو لحوم على الأكثر احتياجا

وأوضح مدير عام الأورمان، أن ما يجرى ذبحه من لحوم الأضاحى البلدى والمستورد لصالح الجمعية مليون ونصف مليون كيلو لحمه تقريباً وان حصة محافظة مطروح من المستورد 20 الف كيلو لحوم توزع على القرى والنجوع بعد وصولها الى مصر مباشرة.