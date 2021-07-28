وكيل «تعليم القليوبية» يستقبل أوائل الدبلومات الفنية

استقبل الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وسماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، والمهندس الصادق السيد محمد مدير عام التعليم الفني، أوائل المدارس الثانوية الفنية الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.

والطالب الأوائل هم: «عبد الله رضا عبد الله الأول على مستوى الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية، نظام الثلاث سنوات، بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد، والحاصل على مجموع 696 من 700 درجة، وشروق جمال علي السيد الأولى على مستوى الجمهورية بدبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الزراعية «نظام خمس سنوات» بمدرسة مسطرد الزراعية بمجموع 540 درجة من 460.

والطالبة هاجر أيمن عبد الغني السيد الأولى على مستوى الجمهورية بدبلوم الدراسة الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية، نظام الخمس سنوات، بمدرسة بهتيم الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية، الحاصلة على مجموع 301 من 320 درجة.

وتحدث وكيل وزارة التربية والتعليم، مع الطلاب عن تجاربهم الدراسية ورغبتهم في الالتحاق بالثانوي الفني بدلًا من العام، وأكدوا أن مستقبل مصر يكمن في العمل وارتداء «الأفرول»، لافتين إلى أن مدارسهم وفرت لهم التدريب العملي، بجانب الدراسة النظرية.

كما قدم التهنئة والشكر لقطاع التعليم الفني بالمحافظة، على الجهد المبذول في تحقيق هذه النتيجة المشرفة، متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب.