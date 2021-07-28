«الشباب» تعلن نتائج «سبورت فيت» لطلاب الجامعات بمشاركة 25 كلية

أعلنت الدكتورة سونيا عبدالوهاب دنيا، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، أنّ مهرجان «سبورت فيت» لطلاب الجامعات، شهد تنفيذ عدد من المسابقات البدنية «كروس فيت»، التي تهدف لقياس مدى التحمل والقوة والسرعة والمرونة والرشاقة للمشاركين ورفع معدلات اللياقة البدنية للشباب الجامعي.

270 مشاركا في المهرجان من 25 كلية تربية رياضية

وأضافت خلال كلمتها في مؤتمر اختتام فعاليات مهرجان «سبورت فيت»، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع جامعة بني سويف، وبرعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، أنّ فعاليات المهرجان شارك فيها (25) كلية تربية رياضية بنين وبنات، بإجمالي (270 مشاركا ومشاركة وهيئة إشراف، من طلبة وطالبات كليات التربية الرياضية.

عبدالوهاب: طلاب الجامعات المصرية رموز للقوة الشبابية.. والفعاليات أجريت وسط إجراءات احترازية مشددة

وأكدت عبدالوهاب، فخرها بوجودها بين طلاب كليات التربية الرياضية رموز القوة الشبابية الجامعية، وأكدت حرص وزارة الشباب والرياضة الدائم على تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تسعي لنشر ثقافة الممارسة الرياضية بين جموع فئات الشعب المصري.

ولفتت إلى تنظيم فعاليات «سبورت فيت»، جاءت في إطار المشروع القومي للياقة البدنية، وتفعيل خطة الوزارة للأنشطة الطلابية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، وتوسيع نسبة المشاركة وقاعدة المستفيدين من ممارسة الأنشطة.

وتابع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، أنّه سعيد بتنظيم مثل هذه الفعاليات بجامعة بني سويف، مهنئا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لحصول مصر على ميداليتين في أولمبياد طوكيو 2020.

وجاءت نتائج اللقاء على النحو التالي:

- فردي طالبات: المركز الأول لفاطمة الزهراء، وحسن محمد من جنوب الوادي، والمركز الثاني دنيا محمد أحمد، والمركز الثالث إسراء محمد حسين جامعة قناة السويس.

- فردي طلبة: المركز الأول ضياء محمود خالد من جامعة الإسكندرية، المركز الثاني مصطفى أحمد مصطفى جامعة الزقازيق، المركز الثالث محمود محمد عبدالسميع جامعة الزقازيق.

- جماعي طالبات: سارة سعد زغلول عبدالله، ميادة رمضان ميهوب، إسراء إسماعيل إبراهيم من جامعة بني سويف (مركز أول)، سلمى السيد عبداللطيف، مريم أحمد فرج، ياسمين عمادالدين محمد، من جامعة المنصورة (مركز ثان)، دينا أحمد آدم عبدربه، سارة وحيد خلف، إسراء مصطفى محمود، من جامعة سوهاج (مركز ثالث).

- جماعي طلبة: عبدالله رضا شاكر، محمد أشرف محمد، أحمد زكريا أحمد، من جامعة المنوفية (مركز أول)، سيد محمود رمضان، رامي أحمد السيد، إسلام مجدي عبدالحميد، من جامعة المنصورة (مركز ثان)، أحمد محمود عبدالعاطي، محمد أمبارك خلف الله، محمود محمد العربي، من جامعة جنوب الوادي (مركز ثالث).