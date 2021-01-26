التعليم: 28 ألف طالب شاركوا في مشروع رفع اللياقة البدنية

ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ عدد الطلاب والطالبات الذين تقدموا وسجلوا في مشروع رفع كفاءة اللياقة البدنية على مستوى جميع المدارس بمحافظات الجمهورية من مختلف المراحل الدراسية، بلغ 28 ألف طالب.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنّ المرحلة الأولى من مشروع رفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس، انتهت بالفعل يوم 19 من الشهر الماضي، وباب تسجيل الطلاب من مختلف السنوات الدراسية أُغلق أمامهم في هذا الموعد.

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أنّها أتاحت أمام الطلاب فرصة التسجيل في المشروع القومي منذ بداية الشهر الماضي وحتى يوم 19 من الشهر ذاته، موضحة أنّ الفيديوهات التي أرسلها الطلاب عبارة عن مقطع فيديو مدته دقيقتين، حيث يمارس فيها الطالب المشترك لاختبارات اللياقة البدنية التي أعلنت عنها وزارة التعليم حسب المرحلة الدراسية لكل طالب.

وزير التعليم أعلن عن المشروع في نوفمبر الماضي

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أعلن انطلاق المشروع القومي لرفع كفاءة طلاب المدارس البدنية عن طريق مؤتمر صحفي ضخم منتصف شهر نوفمبر الماضي.

أهداف مشروع رفع اللياقة البدنية

أهداف المشروع القومي لرفع الكفاءة البدنية لطلاب المدارس والذي يتكون من 4 مراحل، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كالآتي:

1. أن يكتسب الطالب قواما جيدا والقضاء على السمنة.

2. رفع مستوى الطلاب في اللياقة البدنية.

3. استثمار وقت فراغ الطلاب من خلال أنشطة تساعد في خدمة الطالب والمجتمع.

4. توضيح العلاقة بين اللياقة البدنية والمجالات المتعددة للطالب.

5. أن يكتسب الطالب المعارف والمعلومات الرياضية.

وفي سياق آخر، أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس عبر صحفته الرسمية على «فيس بوك» أنّه لا توجد نية نهائيا لإلغاء امتحانات الفصل الدراسي الأول أو تأجيلها، وأنّ التفاصيل سيتم الإعلان عنها في 14 من شهر فبراير المقبل.