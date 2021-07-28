استقبال حافل من الشباب والرياضة لأبطال التايكوندو بمطار القاهرة (صور)

استقبل وفد رسمي من وزارة الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، هداية ملاك ورفاقها في منتخب مصر للتايكوندو بمطار القاهرة الدولي عقب وصوله من طوكيو بعد انتهاء مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية المقامة بمدينة طوكيو باليابان في الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبل.

الكردي ورضوان على رأس مستقبلي ابطال أولمبياد طوكيو

ضم الوفد الدكتور محمد الكردي، مساعد وزير الشباب والرياصة، والدكتور عادل رضوان، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي بالوزارة، كما توافد مجموعة من مسئولي اتحاد التايكوندو وشركة روابط الرياضية الراعية للمنتخب على مطار القاهرة لاستقبال أبطال التايكوندو والاحتفاء بهم على أرض مصر بعد فوز اللاعبة هداية ملاك واللاعب سيف عيسي بميداليتين برونزيتين بالأولمبياد.

كان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمتواجد حالياً بطوكيو لمؤازرة البعثة المصرية بمنافسات الأولمبياد، قد كلف وفد رسمي من الوزارة لاستقبال بعثة منتخب مصر للتايكوندو بعد انجازه بدورة الألعاب الأوليمبية، متمنياً التوفيق للمنتخبات المصرية المشاركة في باقي المنافسات خلال الأيام المقبلة، وتحقيق ميداليات أوليمبية تُسعد المصريين.

ملاك: نصر على تحقيق المزيد من الانتصارات والإنجازات لرفع علم مصر في كل مكان

وأعربت اللاعبة هداية ملاك واللاعب سيف عيسي عن سعادتهما البالغة بالاستقبال الحافل لهما بمطار القاهرة الدولي، مؤكدين عزمهما على الإصرار والتحدي والتركيز فيما هو قادم من منافسات وتحقيق إنجازات جديدة للرياضة المصرية، مقدمين الشكر لكل من دعمهم وساندهم خلال الفترة المقبلة لتحقيق إنجاز دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

من جانبهم، أكد وفد وزارة الشباب والرياضة، استمرار نهج الوزارة في التنسيق مع اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية، وتقديم الدعم للاتحادات لتنفيذ خططها في إعداد وتدريب اللاعبين استعدادا لمختلف البطولات، موضحين أنه سيتم تكريم أبطال التايكوندو وزملائهم ممن سيحققوا ميداليات أوليمبية خلال الفترة المقبلة، وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، احتفاءً بما حققوه من إنجاز عظيم بأكبر محفل رياضي على مستوى العالم.