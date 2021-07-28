الحكومة الإماراتية تمنح جميع الأطباء المقيمين داخلها الإقامة الذهبية

أعلنت الحكومة الإماراتية منح جميع الأطباء المقيمين في الدولة الإقامة الذهبية، التي تمنحهم وعائلاتهم إقامة طويلة لمدة 10 سنوات، ما يعزز شعورهم بالاستقرار، ويسهم باستقطاب أفضل الخبرات والمهارات الصحية من مختلف دول العالم، وينعكس بشكل إيجابي على تعزيز كفاءة الخدمات وجودة الرعاية الطبية في الدولة لتكون الأفضل عالميًا.

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، اليوم الأربعاء، أن القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تقديرا لجهود الأطباء، خط الدفاع الأول، وعطائهم وتضحياتهم وروح المسؤولية العالية التي أظهروها في مواجهة جائحة كورونا، ومشاركتهم الكبيرة في مواجهتها، ما أسهم بدعم الجهود التي تبذلها الحكومة الإماراتية للحفاظ على سلامة وصحة المجتمع.

جدير بالذكر، أن الإمارات طبقت نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد، لـ5 أو 10 سنوات، تُجدد تلقائيا، عند توافر الشروط، لفئات معينة تشمل المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية.

ويتيح النظام للمقيمين في دولة الإمارات، والوافدين الأجانب وعائلاتهم الراغبين للقدوم للعمل والعيش والدراسة في الدولة، إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد دون الحاجة لكفيل إماراتي.