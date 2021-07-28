وزير الرياضة يهنئ المنتخب بعد تأهله لدور الثمانية بأولمبياد طوكيو

ثمّن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الفوز الذي حققه المنتخب الأوليمبي لكرة القدم علي المنتخب الاسترالي، بهدفين مقابل لا شيء، في ختام منافسات دور المجموعات ضمن دورة الألعاب الأولمبية المقامة بطوكيو باليابان، مقدما التهنئة إلي اللاعبين والجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب، على التأهل لربع نهائي البطولة.

المنتخب تأهل لدور الثمانية بحصوله على 4 نقاط

وبهذا الفوز، تأهل المنتخب المصري الأوليمبي لكرة القدم إلى دور الثمانية برصيد 4 نقاط، في المركز الثاني بعد المنتخب الأسباني، وبفارق الأهداف عن المنتخب الأرجنتيني الذي حل في المركز الثالث بنفس رصيد النقاط، بينما جاء منتخب استراليا في المركز الرابع.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن تمنياته للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم بالتوفيق في مباراته بدور الثمانية أمام منتخب البرازيل، مثنيا على إصرار اللاعبين للتأهل من مجموعة صعبة ضمت منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

الوزير يطالب اللاعبين بمواصلة الأداء القوي والصعود لدور نصف النهائي

وطالب الوزير اللاعبين بمواصلة التركيز، وتقديم أداءً يليق بكرة القدم المصرية أمام المنتخب البرازيلي في المباراة المقبلة، جنبا إلى جنب مع تركيز لاعبي ولاعبات المنتخبات المصرية على مستوي منتخب كرة اليد ومختلف الألعاب الفردية بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو لتقديم أداء مشرف، وتحقيق ميداليات أوليمبية.

وبعد فوز المنتخب المصري الأولمبي على نظيره الاسترالي اليوم، من المقرر أن يواجه نظيره البرازيلي في لقاء دور الثمانية.

وكانت البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو، قد حققت ميدالتين برونزيتين لمنتخب التايكوندو؛ إذ حصل عليهما كل من اللاعبة هداية ملاك، واللاعب سيف عيسى.

ووصل منتخب التايكوندو، إلى مطار القاهرة اليوم، بعد انتهاء مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية المقامة بمدينة طوكيو في اليابان خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبل، وكان في استقباله وفد رسمي من وزارة الشباب والرياضة.