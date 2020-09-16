وزير الرياضة يهنئ الكوادر الشبابية بالوزارة الحاصلة على الماجستير

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الكوادر الشبابية بالوزارة الذين حصلوا على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة أسلسكا الفرنسية في مصر، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والتنمية الاقتصادية، في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، من خلال تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية للإدارة الوسطى والعليا كل في مجال اختصاصه، بهدف إتاحة فرص أكبر لشغل الشباب للمناصب القيادية بالدولة.

صبحي: الوزارة تسعى دائما إلى تطوير العنصر البشري اتساقا مع استراتيجية بناء الإنسان

أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تسعى دائما إلى تطوير العنصر البشري اتساقا مع استراتيجية بناء الإنسان التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونهدف من وراء ذلك إلى الاستفادة من تلك الكوادر الشبابية المؤهلة والمدربة من خلال هذا البرنامج المتكامل في تطوير العمل داخل وزارة الشباب والرياضة.

وتضم قائمة الشباب الحاصلين على درجة الماجيستير من وزارة الشباب والرياضة 8 أسماء وهم (الدكتور محمد السيد غنيم، الدكتورة إيمان عبدالجبار بيومي، الدكتور أحمد الشافعي، محمد فيصل محمد، أحمد صلاح مصطفى، وفاء محمد العادلي، حسن هلال حسن، رانيا سامي).

جدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة، حرص خلال الفترة الأخيرة ، الدعم المتواصل للشباب في مختلف المجالات، ومنها حلقات تكريم كثيرة، للطلاب المتفوقين في دراستهم بالرغم من التحديات التى تحيط بهم، خاصة طلاب الثانوية العامة، وكان آخرها تكريم الطالبة نورهان عبد الحميد أحمد المتفوقة في الثانوية الأزهرية بمعهد فتيات البراجيل بمحافظة الجيزة.

وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للطالبة نورهان عبد الحميد على النجاح والتفوق العلمي في دراستها، وتغلبها على الظروف التى تحيط بها، وموقفها النبيل في مساعدة أسرتها من خلال العمل اليومي ضمن شركة خاصة بالنظافة أثناء فترة دراستها.

وأوضح وزير الشباب والرياضة نهج الوزارة لتكريم النماذج الشبابية الناجحة في المجتمع على كافة الأصعدة، والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم وتنفيذها لهم؛ كونهم القيادات المستقبلية للوطن في مختلف المواقع، وذلك فى سياق توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو الاهتمام بالشباب، والعمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم، وتكريم الفاعلين منهم بالمجتمع.