افتتاح 5 مراكز جديدة لخدمة العملية التعليمية والبحثية بجامعة سوهاج

افتتح الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، ظهر اليوم، 5 مراكز خدمية جديدة لخدمة العملية التعليمية والبحثية والمجتمع الخارجي، وذلك بمقر الحرم الجامعي القديم، يرافقه كل من الدكتور صفا محمود السيد، الدكتور مصطفى عبد الخالق، والدكتور حسان النعمان نواب رئيس الجامعة، والمحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة عمداء ووكلاء الكليات، واللواء حاتم صادق مدير الأمن الإداري بالجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين .

وقال الدكتور أحمد عزيز، إن الجامعة تسخر كل ما تملكه من خبرات وإمكانيات مادية وبشرية لخدمة العملية التعليمية والبحثية، موضحاً أن اليوم شهد افتتاح 5 وحدات جديدة لمراكز متخصصة في إطار عمليات التطوير الشاملة داخل الجامعة بمقريها القديم والجديد، منها مركز اللياقة البدنية، ومركز اللغات والترجمة، ومركز ضمان الجودة، ومركز الجراحة التجريبية، ومركز تنمية الموارد البشرية، مؤكداً على استمرار دعم الجامعة الغير محدود لجميع الكليات لتنفيذ أي عدد من المراكز العلمية المتميزة التي تؤدي إلى تطوير العملية التعليمية والبحثية والمعملية.

واوضح أحمد عبدالحافظ المستشار الإعلامي للجامعة، افتتاح مركز اللياقة البدنية المسمي بمركز الدكتور و«أحمد عزيز»، بمبنى المدينة الجامعية للطلاب بالحرم الجامعي القديم على مساحة 200 متر، وبتكلفة 800 ألف جنيه، وهو مجهز بعدد كبير من الأجهزة الرياضية الحديثة المتخصصة، وصالة خاصة للتخسيس وأخرى لتنس الطاولة، مشيراً إلى أن المركز مفتوح بالمجان للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبخصم خاص للعالمين بالجامعة.

وأضاف أنه تم افتتاح مركز اللغات والترجمة الذي يقدم جميع أعمال الترجمة المعتمدة والموثقة من الجامعة لدى الجهات الخارجية بأسعار تنافسية، ويقوم بالتدريب مختصين من المركز الثقافي البريطاني ومعهد «جوتة الألماني»، ومزود بـ3 قاعات رئيسية، ويقدم دورات متخصصة في عدد من اللغات المختلفة منها الانجليزية، الفرنسية، الألمانية، الايطالية، إضافة إلى اللغة العربية واللغات الشرقية، كما ينظم دورات بخصم 50% للعاملين والطلاب.

وتابع المستشار الإعلامي للجامعة، أن فعاليات الافتتاح تضمنت أيضاً افتتاح مركز ضمان الجودة التابع للإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، حيث يقوم المركز بنشر ثقافة ومفاهيم ضمان الجودة وتأهيل الكليات والبرامج التعليمية للحصول على الاعتماد، وهو مزود بعدد من القاعات الرئيسية للتدريب تسع لعدد كبير من الطلاب، مشيراً إلى أن المركز قدم 500 دورة تدريبية لـ3000 متدرب منذ افتتاحه تجريبياً.

وأشار إلى افتتاح مركز الجراحة التجريبية، وهو مركز بحثي متخصص في أمراض أورام الكبد والبنكرياس، بتمويل من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، وهو يضم 10 معامل مزودة بأحدث أجهزة طبية وفريدة في العالم، وتجرى به أبحاث علمية على الحيوانات فى مجال الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية، كما افتتح رئيس الجامعة مركز تنمية الموارد البشرية، ويضم 7 قاعات تدريبية بسعة 350 دارس لخدمة العاملين والطلاب وتأهيلهم على علوم اللكمبيوتر واللغات المختلفة، إلى جانب تقديم الاستشارات الفنية والإدارية والمهنية للقطاعات المختلفة بالجامعة، وتزويد العاملين باختلاف مستوياتهم بالمعارف والمعلومات اللازمة للارتقاء بمستوى الأداء.