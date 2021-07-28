بالمليارات.. تفاصيل سداد «المالية» القسط الثالث للتأمينات والمعاشات

عمل الرئيس عبد الفتاح السيسي، على فض التشابكات المالية بين التأمينات الاجتماعية من جهة، وبنك الاستثمار القومي والخزانة العامة للدولة من جهة أخرى، لضمان تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات، حيث تم العمل على مراجعة كافة المديونيات المستحقة للتأمينات وحصر أموال التأمينات الاجتماعية وفوائدها، و تحديد آلية سداد تلك الأموال على أقساط سنوية لمدة خمسين سنة، بناءً على إعداد دراسة اكتوارية ، وفق بيان الهيئة القومية للتأمينات.

تفاصيل القسط السنوى الثالث للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

من جانبه قرر مجلس الوزراء، بإلزام وزارة المالية «الخزانة العامة» بسداد القسط السنوي الثالث للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية البالغ 179.9977 مليار جنيه «مائة وتسعة وسبعون مليار وسبعة وتسعون مليونا وسبعمائة ألف جنيه مصري»، على أجزاء شهرية بقيمة 14 مليار و999808 مليار للجزء عن السنة المالية 2021/2022، حيث يكون السداد من يوليو 2021 وحتى يونية 2022 خلال الأسبوع الأخير من كل شهر، وفقًا لما نشر في الجريدة الرسمية، حيث يتم السداد نقدا أو من خلال سندات كالتالى:

- شهر يوليو 2021 يتم سداد مبلغ 14 مليار و999 مليون و808 آلاف نقدًا.

- شهر أغسطس 2021 يتم سداد مبلغ 14 مليار و999 مليون و808 آلاف نقدًا.

- شهر سبتمبر 2021 يتم سداد 14 مليار و999 مليون و808 آلاف نقدًا.

- شهر أكتوبر 2021 يتم سداد 14 مليار و999 مليون و808 آلاف، بموجب سندات قابلة للتداول تصدر على الخزانة العامة لصالح صندوق التأمين الاجتماعى بمتوسط سعر الفائدة على السندات التى تصدر بذات الآجال.

- نوفمبر 2021 يتم سداد مبلغ 14 مليار و999 مليون و808 آلاف نقدًا.

- ديسمبر 2021 يتم سداد مبلغ 14 مليار و999 مليون و808 آلاف نقدًا.

- يناير 2022 يتم سداد مبلغ 14 مليار و999 مليون و808 آلاف نقدًا.

- فبراير 2022 يتم سداد 14 مليار و999 مليون و808 آلاف نقدًا، بموجب سندات قابلة للتداول تصدر على الخزانة العامة لصالح صندوق التأمين الاجتماعي بمتوسط سعر الفائدة على السندات التي تصدر بذات الآجال.

- مارس 2022 يتم سداد مبلغ 14 مليار و999 مليون و808 آلاف نقدًا.

- أبريل 2022 يتم سداد مبلغ 14 مليار و999 مليون و808 آلاف نقدًا.

- مايو 2022 يتم سداد 14 مليار و999 مليون و808 آلاف نقدًا.

- يونيو 2022 يتم سداد 14 مليار و999 مليون و808 آلاف نقدًا ، بموجب سندات قابلة للتداول تصدر على الخزانة العامة لصالح صندوق التأمين الاجتماعي بمتوسط سعر الفائدة على السندات التى تصدر بذات الآجال .

يزداد القسط بنسبة 5.9% مركبة سنوياً

من جانبها أكدت الهيئة القومية للتأمينات، أن القسط الأول خلال العام المالي 2019/2020 بواقع 165.5 مليار جنيه يزداد هذا القسط بنسبة 5.9% مركبة سنوياً، مؤكدة أن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد القسط الأول البالغ 160.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020، وسداد القسط الثاني البالغ 170 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021، وبذلك تكون الخزانة العامة للدولة قامت بسداد مبلغ 330.5 مليار جنيه خلال عامين.