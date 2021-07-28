الحبس وغرامة من 100 إلى 500 جنيه عقوبة تحريف القرآن والإنجيل

جرم قانون العقوبات، تحريف طبع، أو نشر كتاب مقدس، في نظر أهل دين من الأديان، التي تؤذى شعائرها علنا، مثل «القرآن الكريم» و«الإنجيل» إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب، تحريفا يغير من معناه، وذلك ضمن ما جاء في الباب الحادي عشر الذي تناول «الجنح المتعلقة بالأديان».

عقوبة تحريف «كتاب مقدس»

ونصت المادة رقم 160 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

أولا: كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.

ثانيا: كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لقامة شعائر دين أو رموزا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.

ثالثا: كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن الذي ل تزيد مدته على خمسة سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 160 تنفيذا لغرض إرهابي.

قانون العقوبات

بينما نصت المادة 161 على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الديان التي تؤدى شعائرها علنا ، ويقع تحت أحكام هذه المادة:

أولا: طبع أو نشر كتاب مقدس فى نظر أهل دين من الديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه.

ثانيا: تقليد احتفال ديني فى مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.

جرائم الصحف

وجاء في الباب الرابع عشر «الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها» حيث نصت المادة 171 المشار إليها على الآتي:

كل من أغرى واحدا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة، بقبول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلنية يعد شريكا فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.

أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضي الحكام القانونية فى العقاب على الشروع.

ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية فى محفل عام أو طريق عام أو أي مكان أخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى.

ويكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع فى محفل عام أو طريق عام أو فى أي مكان أخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان.

وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون فى الطريق العام أو أي مكان مطرق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع فى أي مكان.