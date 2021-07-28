هل يواجه طلاب الجامعات المنتمون للإخوان الفصل قبل الدراسة؟ قانوني يرد

لقي تعديل مجلس النواب لقانون رقم 10 لسنة 1972، بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، ترحيبا كبيرا بين المصريين والذي نص علي فصل الموظف المنتمي للجماعات الإرهابية علي قوائم الإرهاب لمنع نشر الفكر المتطرف والعدائي بين الموظفين في الجهات الحكومية والخاصة ولتأثيرهم السلبي علي الروح المعنوية للعاملين.

وكشف مصادر مطلعة بأن جامعة الأزهر تستعد في الوقت الحالي لحصر العاملين المدرجين علي قوائم الإرهاب وذلك التزاما بما أقره المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ليتساءل البعض عن مصير الطلاب الذي يثبت انتماؤهم لجماعات إرهابية.

قانوني: سيتم فصل الطالب حال انضمامه لجماعة إرهابية

من جانبه، قال الدكتور مصطفي السعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، إن الطالب الذي يُثبت انتماؤه لجماعة إرهابية يجوز فصله، لكن وفق قانون الجامعات، وذلك لأنه من شروط التقديم في الجامعات بالقانون حسن السير والسلوك، والانتماء لأي جماعة إرهابية يتعارض مع هذا الشرط: هذا الشرط لابد أن يبقي في حق الطالب منذ التحاقه بالجامعة حتي تاريخ تخرجه منها، وللجامعة الحق في فصل الطالب حال إثبات ذلك».

هل يتم تطبيق فصل للطالب الذي قضي عقوبته

وأضاف أستاذ القانون بجامعة المنيا، أن الطلاب الذين تم سجنهم من قبل بسبب الانضمام لجماعة إرهابية فإن عقوبة الفصل لا تجوز عليهم لأنهم قضوا بالفعل العقوبة التي حددتها المحكمة:« السجن غرضه إصلاح الشخص وليس هدمه، والغرض من العقوبة ليس الإيلام ولكن الإصلاح والتهذيب».

4 حالات لفصل الموظف بغير الطريق التأديبي

وكان قد حدد القانون الجديد الحالات التي يتم فصل الموظف بغير الطريق التأديبى وجاءت كالتالي:

- إذا أخل الموظف بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

- فقد الثقة والاعتبار.

- التحقق من وجود قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

- فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.

جامعة الأزهر تحصر العاملين المدرجين علي قوائم الإرهاب

وكان قد أكد مصادر مطلعة لـ« الوطن» أن رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي هو المعني بإعداد قوائم للعاملين المدرجين على قوائم الإرهاب وفصلهم من الجامعة حتى لا يتم تركهم في الجامعة يبثون سمومهم للطلاب، وجاءت جماعة الإخوان الإرهابية أبرز هذه الجماعات.