استعدادا لفصلهم.. جامعة الأزهر تحصر العاملين المدرجين على قوائم الإرهاب

كشفت مصادر مطلعة لـ«الوطن»، أن جامعة الأزهر، ستلتزم بما أقره المجلس الأعلى للجامعات، الذي عقد مؤخرا بجامعة الأزهر، بشأن التعديل الذي أقره مجلس النواب، على القانون رقم 10 لسنة 1972، بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي وعلى قانون الخدمة المدنية، والذي يقضي بإضافة حالة إدراج الموظف على قوائم الإرهابيين وفقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية إلى الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي.

فصل الموظفين المدرجين على قوائم الإرهاب

وأكدت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»: «أن رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي هو المعني بإعداد قوائم للمدرجين على قوائم الإرهاب، من العاملين لرفعها بعد البدء في تطبيق القانون، وفصلهم من الجامعة حتى لا يتم تركهم في الجامعة ويبثون سمومهم للطلاب، كما أن الجامعة لن تتستر على أي ممن يثبت انتماؤه للجماعات الإرهابية وستتخذ إجراءات فورية بشأنه».

وأوضحت المصادر أن ذلك يأتي، وفقا لقرر المجلس الأعلى للجامعات، بتكليف رؤساء الجامعات باتخاذ ما يلزم بإعداد قوائم بالعاملين بالجامعات ممن ينتمون للجماعات الإرهابية، ويحاولون إعاقة العمل في الجامعات، مؤكدة على أن الأمر سيتم بسرية تامة بين الجامعة والجهات المعنية.

تنقية الجامعات من الإرهابيين

وكان المجلس الأعلى للجامعات قرر، في اجتماعه الأخير تكليف رؤساء الجامعات باتخاذ ما يلزم بإعداد قوائم بهؤلاء العاملين لرفعها بمجرد العمل بالقانون بعد صدوره، وذلك بهدف تخلص الجامعات ممن ينتموا للجماعات الإرهابية ويحاولوا بشتى الطرق إعاقة الجامعات عن تقديم رسالتها التعليمية، خلال استعراض المجلس الأعلى للجامعات، التعديل الذي أقره مجلس النواب موخرًا على القانون رقم 10 لسنة 1972، بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي وعلى قانون الخدمة المدنية، والذي يقضي بإضافة حالة إدراج الموظف على قوائم الإرهابيين، وفقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية إلى الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي.