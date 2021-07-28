«دياب»: «السرب» يناقش قضايا مهمة.. وأستعد لاستكمال التصوير خلال أيام

يستعد فريق عمل فيلم السرب، لاستكمال تصوير باقي مشاهد العمل، خلال الأيام القليلة المقبلة، ليكون جاهزا لطرحه في دور العرض.

دياب يتحدث عن فيلم السرب

ومن بين أبطال فيلم «السرب»، الفنان دياب، الذي تحدث عن مشاركته في العمل الذي يعد من الأفلام الوطنية، وقال لـ«الوطن»: «خلال الأيام الجاية إن شاء الله، بنستعد لاستكمال باقي مشاهد فيلم السرب، اللي كنا بدأناه لما كنت بصور نسل الأغراب».

وتابع دياب: «بشارك فيه مع أحمد نادر جلال المخرج، والنجم الكبير أحمد السقا، وعدد كبير من النجوم معانا في العمل ده».

وأكد «دياب» أنه سعيد للغاية للمشاركة فى فيلم «السرب»، مشيرا إلى أنه «عمل مهم للغاية»، وبيناقش قضايا مهمة، ويتمنى أن ينال إعجاب المشاهدين بعد طرحه بدور العرض.

فيلم السرب

«السرب» بطولة أحمد السقا وقصي خولي وهند صبري ومنى ذكي ودياب وشريف منير وعمرو عبدالجليل وعدد من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي وآسر ياسين وأحمد حاتم، من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

وفيلم «السرب» يتناول قضايا وأحداثا حقيقية، أبرزها الحادث الإرهابي الغادر الذي راح ضحيته 21 مصريا في ليبيا، ويرصد تصدي أبطال القوات المسلحة للعمليات الإرهابية.

مسلسل نسل الأغراب

يذكر أن «دياب» شارك في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل «نسل الأغراب» بجانب أحمد السقا وأمير كرارة ونجلاء بدر وإدوارد وأحمد مالك وأحمد داش وسلوى عثمان ومي عمر.