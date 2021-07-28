آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز: تحتاج وقتا طويلا لتتعافى

تفرض أسرة الفنانة ياسمين عبد العزيز، السرية التامة على تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها لأزمة مؤخرًا استدعت حجزها بغرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات بعد إجراءها عملية صعبة، وفي الوقت الذي يترقب فيه جمهورها ومتابعيها أخبار تطورات حالتها الصحية، اكتفى شقيقها وائل عبدالعزيز في الساعات الماضية بالتأكيد على أن «ياسمين» تتعافى وتأكل وتتحدث معهم، وأنها ستغادر المستشفى قريبًا دون تحديد موعدًا بعينه.

ياسمين عبدالعزيز نُقلت من «العناية المركزة» لـ«غرفة عادية»

وحسب مصادر مقربة من ياسمين عبدالعزيز، إنها حاليًا في غرفة عادية بعد خروجها من «العناية المركزة»، ورغم استقرار وضعها الصحي إلا أنها ليست في أفضل حالاتها نظرًا للآلام الشديدة التي تشعر بها، وأن تعافيها بالكامل سيحتاج وقتًا ليس بالقليل حتى تسترد صحتها.

وأشارت المصادر إلى أن أسرة ياسمين عبدالعزيز، تسعى بقدر الإمكان لمنع الزيارات عنها خوفًا على صحتها وأملًا في أن تغادر المستشفى بأسرع وقت واستكمال علاجها في المنزل إن سمحت حالتها بذلك حرصًا عليها لعدم التقاط أي عدوى بالمستشفى.

وكان شقيقها الفنان وائل عبدالعزيز، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ردًا على الاتصالات التي تلقاها من أصدقاءه وجمهور ياسمين عبدالعزيز للاستفسار عن حالتها الصحية، قال «صباح الخير، أنا كل اللي هقدر أقوله دلوقتي ادعوا لياسمين حالتها خطرة».

أحمد العوضي لياسمين عبد العزيز بعد أزمتها الصحية: بحبك ألف مرة

وقال الفنان أحمد العوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، إن أي تصريحات بشأن الوضع الصحي لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز ستكون عن طريقه هو فقط وليس أحدًا آخر.

وكان «العوضي» قد كشف في وقت سابق، عن مرور زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بأزمة صحية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي قائلًا: «يمكن ببان قدامكم دايمًا قوي، لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان على وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا».

وتابع: «أنا ضعيف جدًا من غيرك إنتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة، أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه؟، بس إنتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان إنتي وعداني وعد وهتنفذيه».

واستطرد قائلًا: «أنا عاوزك تبقي كويسة وتقومي عشان أقولك إني لو كنت ببينلك إني بحبك مرة فالحقيقي واللي جوايا إني بحبك ألف مرة، وأنا دلوقتي مش قوي زي ما إنتي بتشوفيني أنا دلوقتي ضعيف ضعيف جدًا لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما إنتي بتاخدي قوتك مني أنا كمان باخد قوتي منك».