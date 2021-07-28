ما حكم شراء سيارة بالتقسيط؟.. شيخ الأزهر يجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا حول حكم شراء سيارة بالتقسيط، وأجاب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على السؤال عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، حيث أوضح أن البيع إما أن يكون معجلًا، وإما بثمن مؤجل إلى أجل معين، وقد نص الفقهاء على جواز النوعين.

حكم شراء سيارة بالتقسيط

ونص السؤال الذي تلقته دار الإفتاء عن موضوع حكم شراء سيارة بالتقسيط، على التالي: ما هو حكم الشرع بالنسبة إلى شراء سيارة بالتقسيط؛ أي دفعة أولى 75% من قيمة السيارة، والباقي لمدة أربع سنوات بفائدة نسبتها 11% في السنة، وهذه الفائدة على المبلغ المتبقي فقط من قيمة السيارة؟ مع العلم أنني حاليًا لا أملك سيارة وليس بمقدوري شراء سيارة نقدًا.

البيع بثمن مؤجل

وحول سؤال ما حكم شراء سيارة بالتقسيط؟ أجاب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على السؤال الذي تلقته دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، حيث قال في إجابته إن البيع إما أن يكون معجلًا، وإما بثمن مؤجل إلى أجل معين، وقد نص الفقهاء على جواز النوعين.

وواصل شيخ الأزهر حديثه عن حكم شراء سيارة بالتقسيط قائلا: «ومن الواضح أن البيع بالتقسيط من قبيل البيع بثمن مؤجل، والمنصوص عليه شرعًا أنه إذا كان الأجل في البيع معلوما صح هذا البيع ولا شيء فيه؛ لأنه من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا، التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن مقابل الأجل».

وتابع شيخ الأزهر: «وعليه فإنه يجوز شرعًا بيع السلعة بثمن مؤجل زائد على ثمنها الحالي إذا كان الأجل معلومًا، وبشرط ألا تكون الزيادة فاحشة وإلا كان أكلًا لأموال الناس بالباطل. وبناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال فإنه يجوز للسائل أن يشتري السيارة بالتقسيط، ولا حرمة في الزيادة في السعر طالما أنها في مقابلة الأجل. والله سبحانه وتعالى أعلم».