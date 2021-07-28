نقيب الصحفيين التونسي: الرئيس تعهد بتنفيذ القانون والعدالة بين الجميع

كشف نقيب الصحفيين التونسي محمد ياسين الجلاصي، عن فحوى لقائه مع عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني، برئيس الجمهورية قيس سعيد، وأفاد بأن الرئيس قيس سعيد استبق في حديثه ما أكدت عليه المنظمات، وأكد ضمانه الحقوق والحريات الفردية والمساواة، «من جهتنا شددنا على ضرورة تنفيذ القانون والعدالة بين كل المواطنين، وقد تعهد الرئيس بذلك، بكل وضوح، هو تعهّد بذلك ونحن نطلب رؤيته على أرض الواقع».

كما شدد «الجلاصي»، خلال استضافته في برنامج «ميدي شو»، الذي يُذاع على راديو «موازييك» التونسية، على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة لتسيير مصالح البلاد المعطّلة اليوم، وخارطة طريق واضحة، تتضمن محاسبة الفاسدين والسيناريو القادم بعد مرور الشهر، «نحن ندافع عن منظورينا من صحفيين تونسيين، بغض النظر عن المؤسسات والقنوات التي يعملون فيها».

رد رئيس تونس على إمكانية تشكيل حكومة جميعها من السيدات

من ناحية أخرى، تحدثت نائلة الزغلامي رئيس الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات خلال حوارها في نفس البرنامج، عن فحوى اللقاء الذي جمعها رفقة عدد من ممثلي المنظمات الوطنية، برئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد، فذكرت أن الجمعية قدمت جملة من المطالب لرئيس الجمهورية على غرار احترام الفصل 80 الذي تمسك به والذي ينص على 30 يوما لا أكثر.

وأوضحت أنها طالبت بتحييد المؤسسة العسكرية وعدم تجميع السلطات، كما طالبت بتطبيق التناصف بين النساء والرجال في الحكومة القادمة، وقالت الزغلامي: «النساء أقل تورطا في الفساد»، فكانت إجابة قيس سعيد: «كان نفسنا نعمل حكومة كلها نساء.. ولكنها لن تدافع عن حقوق النساء»، مطالبة بقضاء عادل لمحاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي.