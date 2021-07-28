«عبدالغفار» يهنئ «عامر» لإعادة انتخابه رئيسا للمنظمة الإفريقية للمترولوجيا

هنأ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد أحمد عامر الأستاذ بالمعهد القومي للمعايرة والمدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بعد إعادة انتخابه لفترة ثانية لرئاسة المنظمة الإفريقية للمترولوجيا (AFRIMETS)، وذلك خلال الاجتماع الـ14 للجمعية العمومية للمنظمة، الذي انعقد اليوم الأربعاء 28 يوليو.

وتضم المنظمة في عضويتها 48 دولة على مستوى قارة إفريقيا، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية للمترولوجيا والمكتب الدولي للموازيين والمقاييس بفرنسا.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد عامر، كان يشغل منصب رئيس المعهد القومي للمعايرة في الفترة من عام 2015-2019، ومنصب نائب رئيس المنظمة للشؤون العلمية في الفترة 2017-2019، كما شارك في العديد من الاجتماعات الدولية والمؤتمرات وورش العمل الخاصة باللجان الفنية بالمنظمة الأوروبية للمترولوجيا والمنظمة الإفريقية والاجتماعات السنوية الدورية لرؤساء معاهد المعايرة على مستوى العالم بمقر المكتب الدولي للمقاييس والموازين BIPM بفرنسا.