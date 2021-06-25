التجديد لزيدان عبد الغفار وكيلًا لوزارة التضامن بجنوب سيناء

أصدرت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قراراً رقم 280 لسنة 2021، بتجديد الثقة في زيدان عبد الغفار، وكيلاً لوزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة جنوب سيناء لمدة عام.

ويُعد زيدان عبد الغفار أحد قيادات التضامن الاجتماعي في محافظة جنوب سيناء، و جرى تعيينه عام 1986 مديراً للشؤون الاجتماعية بجنوب سيناء، ثم أصبح اخصائي ضمان اجتماعي، ومديراً للمكتب الفني، ثم مديراً لخدمة المواطنين، ومديراً عاماً للإدارة العامة للرعاية الاجتماعية، ثم وكيلاً للمديرية بدرجة مدير عام لمدة عام، ثم مديراً عاماً لمديرية التضامن الاجتماعي، وأخيراً وكيلاً لوزارة التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء.

من جانبه ثمن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء قرار وزيرة التضامن الاجتماعي، باعتبار أن «زيدان» أحد أبناء المحافظة، ويعمل بمديرية التضامن الاجتماعي في جنوب سيناء منذ 35 عاماً، ويعلم كل صغيرة وكبيرة على أرض المحافظة.

وأكد المحافظ، في تصريحات له اليوم الجمعة، أن القيادة السياسية وجهت بضرورة أن يتولى أبناء المديريات الخدمية المناصب القيادية بها، بعد التدريب واكتساب الخبرات اللازمة لهذا المنصب، موضحاً أنه أصدر قرارات الشهر الماضي، بتعيين قيادات شابة من أبناء الديوان العام في مناصب قيادية، لمعرفتهم بطبيعة المناصب التي يشغلونها والمهام الملقاة على عاتقهم.