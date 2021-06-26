«عبد الغفار» من بنها: 140 مليار جنيه قيمة 555 مشروعا للنهضة الجامعية

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، مساء اليوم السبت، مشروع إحلال وتجديد ملاعب ونادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها، وذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أشاد وزير التعليم العالي بالإنجاز الذي تم في مشروع ملاعب كلية التربية الرياضية، ونادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها، والمقام على مساحة 16500 متر مربع، ويضم مجموعة من الملاعب مجهزة بالبنية التحتية الخاصة بها، كما تم إعادة تأهيل الموقع العام، وكذلك إعادة تأهيل المبنى الإداري لأعضاء هيئة التدريس والمدرجات وتكييف الصالة وحجرات الإدارة، وإقامة أسوار خارجية حول الموقع والملاعب، وذلك بتكلفة 19 مليون جنيه.

ووجه الوزير الشكر إلى محافظ القليوبية لرعاية الافتتاح، وكذا جامعة بنها والاتحاد الرياضي المصري للجامعات ورؤساء جامعة بنها السابقين، لدورهم في نهضة جامعة بنها، مشيراً إلى أن هناك 555 مشروعاً تقوم وزارة التعليم العالي بتنفيذها، بتكلفة حوالي 140 مليار جنيه، تتنوع ما بين مشروعات خدمية وطلابية وبحثية ورياضية وعلى مستوى المستشفيات الجامعية أيضاً، وذلك بكافة مؤسسات التعليم العالي.

وأشار «عبد الغفار» إلى ضرورة استعادة دور الجامعات المصرية في إمداد المنتخبات الوطنية باحتياجاتها من المواهب والأبطال في شتى المجالات، من خلال ما ينظمه الاتحاد الرياضي المصري للجامعات من فعاليات رياضية.

ومن جانبه، عبر محافظ القليوبية عن سعادته بالدعوة لحضور الافتتاح، موجهاً الشكر إلى جامعة بنها على الجهد المبذول، لاسيما افتتاح الملاعب، كما لفت إلى النهضة الشاملة التي تشهدها مصر في مجال التعليم العالي.

ورحب الدكتور ناصر الجيزاوي بضيوف جامعة بنها، مشيراً إلى أن عملية التطوير بالجامعة تأتي انطلاقاً من توجه الدولة لبناء الانسان، واهتمام الجامعة بالرياضة.

ويتضمن المشروع ملعب كرة قدم نجيل صناعي، وملعب كرة قدم خماسي نجيل صناعي، وملعب متعدد أرضية ترتان، كرة يد وكرة سلة وكرة طائرة، كما أن جميع الملاعب مجهزة بكشافات الإضاءة، ويضم المشروع منطقة ترفيهية مفتوحة مغطاة بالإضاءات الديكورية والنباتات وأشجار الزينة وشماسي وبرجولات، وكذلك غرف أمن مجهزة.

وتستهدف جامعة بنها الاستثمار في الملاعب التي سيتم فتحها لطلاب الجامعة، خاصةً طلاب كلية التربية الرياضية، كما أنه سيتم إتاحتها للجمهور وشباب محافظة القليوبية، وأقيم على هامش الافتتاح، مهرجان رياضي نظمه طلاب كلية التربية الرياضية بالجامعة، وشارك في تنظيمه الاتحاد المصري الرياضي للجامعات.

وشارك وزير التعليم العالي في عدد من الأنشطة الرياضية ضمن المهرجان الرياضي، في ألعاب البلياردو وتنس الطاولة ومباراة لكرة القدم، بمشاركة مجموعة من أعضاء هيئة التدريس وطلاب جامعة بنها.

وفي ختام المهرجان قام الدكتور ناصر الجيزاوي بتسليم مجموعة من الدروع إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها السابق، ودرع إلى وزير الشباب والرياضة، تسلمه عنه مساعد الوزير، بحضور لفيف من قيادات جامعة بنها وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.