إيبيكو للأدوية تعلن توفر تدريب لطلبة كلية الصيدلة

أعلنت شركة إيبيكو للأدوية طرحها تدريبات صيفية لطلاب كليات الصيدلة، لتطوير مهاراتهم، واكتسابهم خبرات عديدة، من خلال العمل على أرض الواقع وربط الدراسة بالعمل.

وأضافت الشركة، في بيان لها، أن التدريب الصيفي يأتي لزيادة مهارات الطلاب بكليات الصيدلة، وربطهم بسوق العمل.

ودعت شركة إيبيكو EIPICO للأدوية طلاب السنتين الرابعة والخامسة من كلية الصيدلة، للتقدم لبرنامج التدريب الصيفي.

ولفتت الشركة إلى أن التدريب سيركز على مهارات المبيعات والتسويق لتطوير المعرفة والخبرة التجارية، كخطوة نحو فرصة وظيفية في المستقبل.

وأوضحت الشركة أنه يجري منح المتدربين شهادة إتمام للتدريب، بعد انتهاء المدة المحددة لاجتياز التدريب.

وأشارت إلى أنه على الراغبين في الحصول على التدريب، التقديم للشركة من خلال الرابط التالي

https://forms.gle/3yKEzrGc6zr3EJvT8

وأكدت الشركة أن على جميع الطلاب الراغبين في الحصول على التدريب تقديم خطاب توصية لأعضاء هيئة التدريس عند الحضور.

وفي سياق آخر

نفى الدكتور على عوف، رئيس الشعبة العامة لشركات الأدوية بالغرف التجارية، وجود مشكلة فى استيراد المواد الخام اللازمة لصناعة الدواء من الهند، خلال الفترة الحالية، على غرار الموجة الأولى لفيروس كورونا، بعد ارتفاع أسعار الشحن، وتراجع استيراد المادة الخام.

وأكد عوف في تصريحات لـ«الوطن» في وقت سابق أن استعادة دولة الصين لعجلة الإنتاج ساهمت في توافر المادة الخام للشركات المصرية دون نقص، مشيرا إلى أن هناك صعوبة بالغة كي يتحول المستوردون من أصحاب المصانع، من الهند للاستيراد من دولة أخرى مثل الصين، بعد الإجراءات الاحترازية وتفشي الأمراض بها.

وقال إن ذلك يخضع لاشتراطات جديدة، وتحديدا هيئة الدواء، هي فقط التى تحدد وفق قوانينها، لافتا إلى أن تغيير الموردين لمدخلات إنتاج الدواء من الهند إلى الصين، يحتاج إلى إجراءات معقدة، وتدخل وزارة الصحة أيضا.

وأوضح رئيس شعبة الأدوية أن سوق الدواء في مصر يتأثر فقط بالصين، وخير دليل الموجة الأولى لكورونا، حيث تسببت أزمة الصين في توقف المصانع بها، ما أدى إلى تغيير إجراءات استيراد المواد الخام لاستبدال الصين بالدول الأخرى، وأهمها الهند بعد قرارات اتخذتها الدولة لتوفير مخزون آمن.