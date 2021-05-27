شعبة شركات الأدوية: بروتوكولات علاج كورونا لاتضم مستحضرات الفطر الأسود

نفت شعبة شركات الأدوية بالغرف التجارية وجود أدوية لمرض الفطر الأسود ضمن بروتوكولات علاج كورونا، مستبعدة وجود المرض فى مصر بشكل وباء خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى وجود زيادة كبيرة فى بيع العلاجات الخاصة بالفطريات وأمراض الجلد فيما تراجع بشكل كبيرالإقبال على شراء بروتوكولات كورونا خلال الأيام الماضية.

تراجع المبيعات

وقال الدكتور على عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، إن مبيعات شركات الأدوية الخاصة ببرتوكولات كورونا تراجعت من جانب المواطنين خلال الفترة الحالية، متوقعا أن يشهد شهر يونيو القادم تراجع فى أعداد الإصابة بالفيروس، مشيدا بدور الدولة فى مواجهة كورونا من خلال تعزيز المخزون الاستراتيجى من المادة الفعالة لصناعة الدواء وإنتاجها العقار الصينى لفيروس كورونا، من خلال الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات لما لديها من خطوط إنتاج وتأهيل تلك الخطوط للإنتاج، لتكون مصر المركز الرئيسى لإنتاجه فى القارة الإفريقية.

وأضاف عوف فى تصريحات لـ«الوطن»: «وستكون مصر أحد المراكز الدولية التى ستشارك فى تصنيع هذا اللقاح، وبالفعل بدأ الجانب الصينى فى المرحلة الثالثة، من خلال اتفاق رسمى بين الجانبين المصرى والصينى، ممثلاً فى وزارة الخارجية المصرية، والسفارة الصينية بمصر».

لم تُسجل حالات إصابة

واستبعد عوف وجود الفطر الاسود فى مصر، حيث لم تسجيل الصحة أى حالة مصابة بـ«الفطر الأسود» أو مايسمى بـ«Mucormycosis»، الذى ينمو في التربة الرطبة وعلى ثمار الفاكهة والخضراوات المتحللة، مشيرا إلى أن الأدوية المضادة للفطريات متوفرة فى كافة الصيدليات وهناك مخزون يكفى حتى العام القادم.

ولفت إلى أن بروتوكول كورونا خالى تماما من أدوية الفطر الأسود كما تصرف الأدوية الجلدية المضادة للفطريات بدون روشتة وهذا الفطر معروف منذ زمن للعلماء والأطباء خاصة أطباء الجلدية والصدرية، ويصيب أحيانا بعض الأشخاص الذين يعانون من أمراض نقص المناعة مثل الإيدز أو مرضى السكر غير المنضبط أو من يتناولون أدوية قوية مثبطة للمناعة أو الكورتيزون بكميات عالية أو المضادات الحيوية ولفترات طويلة.

واستطرد: أن منظومة العمل فى المصانع الخاصه بمواد الخام ومواد التعبئة الخاصة لصناعة الدواء لايوجد أى شكاوى من نقصها أو عدم استيرادها او نقلها وبالتالى سوف يستمر الاستقرار فى سوق الدواء فى المرحلة القادمة من ناحية المخزون الاستيراتجى للبلد حتى نهاية العام، مشيرا إلى أن هناك تيسرات فى استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالدواء وسرعة صدور الموافقات الاستيرادية بالإدارة المركزية لشؤون الصيادلة بإصدار قرار لتسريع وإنهاء مشاكل الشركات بالنسبه للاستيراد والتى تسير بانتظام ودون تأخير.

ضخ كميات كبيرة من الأدوية

وكشف رئيس الشعبة العامة للأدوية عن ضخ كميات كبيرة من الأدوية الخاصه بزيادة المناعه فى جميع الصيدليات، ويتم أيضا طرح كميات كبيرة من الأدوية بضوابط جديدة وذلك لضمان الوصول لأكبر شريحه من المرضى المحتاجين.

وأشار إلى أنه من خلال الرصد لم تشهد سوق الدواء أى نقص لأى دواء فى الصيدليات، حيث أن هناك تفتيش صيدلى على جميع الصيدليات للتأكد من استلام كميات الأدوية واتباع إرشادات بيعها ويحتفظ الصيدلى بصورة من الروشته وعند طلب كميه جديدة يتم ختم هذه الصورة وإرسال الطلبية الجديدة وذلك فيما يتعلق بالمضاد الحيوى.

ومن جهتة استبعد الدكتور عادل عبد المقصود، رئيس الشعبة العامة للصيدليات السابق بالغرف التجارية، انتشار الفطر الأسود فى مصر على غرار الهند، مطالبا الجهات المعنية بضرورة فحص القادمين من المناطق المصابة، كاشفا عن نقص ما يقرب من 12 صنف من أصناف برتوكول كورونا لقصرها على المستشفيات فقط.

يشار إلى أن الإصابة بالفطر الأسود نادرة الحدوث فى مصر ولن يصل لمرحلة الوباء، وفي الآونة الأخيرة أصاب العفن الأسود عددا قليلا من مرضى كورونا في الهند، بينما لايزال العلماء هناك يبحثون عن سبب انتشاره سواء «بسبب الأدوية التي يتناولها المريض أم بسبب ضعف مناعته».