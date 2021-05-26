«إيبيكو»: إنتاج 72 مليون عبوة «ريمديسيفير» في مصر لعلاج كورونا

قال الدكتور أحمد الكيلاني، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية «إبيكو»، إن شركته وقعت عقد شراكة في مجال تصنيع الأدوية مع شركة سودانية لإنشاء مصنع أدوية بمنطقة سوبا برأس مال 30 مليون دولار مناصفة بين الشركتين المصرية والسودانية.

وقال «الكيلاني»، في بيان للبورصة اليوم، إنه من المخطط الانتهاء من إنشاء المصنع خلال عامين للوصول إلى تصنيع الدواء بنسبة 70%، إذ سيساهم المصنع الجديد في تلبية احتياجات السودان من مجموعات من الأدوية مثل القطرات والأمبول والأشربة والأقراص وغيرها، لافتًا إلى أن المصنع الجديد يعد ركيزة للانطلاق نحو التصدير إلى القارة الأفريقية في المستقبل.

وحول دور الشركة في مساندة وزارة الصحة المصرية في أزمة كورونا، أكد «الكيلاني» أن شركته وفرت ملايين العبوات من الأدوية المستخدمة في بروتوكولات علاج فيروس كورونا، كما نجحت «إبيكو» في إنتاج أحدث الأدوية العالمية مثل «ريمديسيفير» المستخدم في علاج فيروس كورونا، حيث أنتجت الشركة نحو 72 مليون عبوة سواء للسوق المحلي أو التصدير الخارجي.

وسبق وأن أصدرت الوكالة الأميركية للأدوية، ترخيصًا كاملًا لاستعمال عقار «ريمديسيفير» لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد في المستشفيات، وذلك بعد أن منحت تفويضًا مشروطًا لاستعماله في مايو الماضي.

وأعلنت شركة «جلعاد» المصنعة، تلقيها ترخيصًا لاستعمال الدواء الذي يباع تحت اسم تجاري هو «فيكلوري»، موضحة أن «ريمديسيفير» هو العلاج الخاص الوحيد لـ«كوفيد 19» الذي حصل حتى الآن على ترخيص كامل، عقب مسار تدقيق نهائي أكثر صرامة.

وحصلت عقارات أخرى منذ أشهر على تراخيص، لكن للاستخدام في الحالات الطارئة فقط، فيما سمحت أوروبا ودول أخرى منذ الربيع باستعمال «ريمديسيفير» بشكل مؤقت.