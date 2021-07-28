تيليجرام يصدر تحديثا جديدا يحتوي العديد من المميزات.. تعرف عليها

يطلق تطبيق تيليجرام Telegram، بعض الميزات الجديدة، وكذلك إضافة تحديثات جديدة مثيرة للاهتمام، وهو ما أعلن عنه التطبيق في تحديث Telegram beta.

ويجلب تطبيق تيليجرام Telegram، مجموعة من الإضافات المثيرة للاهتمام، مثل عناصر التحكم في سرعة تشغيل الفيديو ومشاركة الشاشة، بجانب سرعات تشغيل الفيديو وفقًا لما أوردته Testing Catalog.

وأضاف الموقع إن Telegram beta v7.9.0 يتيح عناصر تحكم جديدة في السرعة عند تشغيل مقاطع الفيديو، ويعمل هذا مع مقاطع الفيديو المحلية المشتركة عبر التطبيق وروابط الفيديو مثل YouTube.

فقط يجب عليك النقر فوق زر الفائض في أعلى اليمين عند تشغيلها، ثم النقر فوق السرعة.

تحصل على 0.2x و 0.5x و1 x و1.5 x و2 x ، لذا فإن الاختيارات ليست واسعة النطاق ، لكنها يجب أن تكون كافية لتسريع الفيديو أو إبطائه إلى السرعة التي تناسبك بشكل أفضل.

وأظهر أيضًا التحديث الجديد، خيار جديد لمشاركة شاشتك أثناء مكالمة فيديو بين شخصين، لكنه مخفي جيدًا إلى حد ما، وفي الاختبار الذي أجريته، نجح الأمر مرة واحدة من بين خمسة أو أكثر.

وعندما تكون في مكالمة فيديو مع شخص ما، يمكنك بدء مشاركة الشاشة عن طريق إيقاف الفيديو الحالي أولاً (زر الجولة الثانية من اليسار)، ثم النقر عليه مرة أخرى لبدء المشاركة مرة أخرى، وستظهر شاشة بثلاثة خيارات في الأسفل: شاشة الهاتف، والكاميرا الأمامية، والكاميرا الخلفية.

اختر الخيار الأول وسينبثق Android رسالة تسجيل/ إرسال الشاشة المعتادة «ابدأ» وإذا سارت الأمور على ما يرام، فسيظهر زر إرسال أحمر في شريط الحالة العلوي، بينما يتم إرسال شاشتك إلى المحاور الخاص بك.

وإذا كنت لا ترى إشعار الإرسال الأحمر ، فهذا يعني أن الميزة لم يتم تشغيلها بشكل صحيح.

وتعد الإضافات البسيطة الأخرى إلى الإصدار التجريبي 7.9.0 من Telegram خيارًا جديدًا لمسح سجل الدردشة عندما يكون أقدم من شهر واحد (كان الإعداد السابق الأطول أسبوعًا واحدًا) بالإضافة إلى القدرة على تعويم معاينات رسائل الفيديو تمامًا مثل مقاطع الفيديو العادية عندما قم بالتمرير لأعلى أو لأسفل.

إذا كنت ترغب في تجربة هذه الميزات، فيجب عليك تحميل Telegram beta يدويًا، ولا يحتوي التطبيق على قناة رسمية على متجر Play، لذلك تحتاج إلى الحصول على APK وتثبيته بشكل منفصل عن الإصدار الثابت. يمكنك الحصول على أحدث إصدار تجريبي من Microsoft App Center، حيث يقوم المطور بتحميلها.