تيليجرام يطرح تحديثات جديدة: منها مكالمات فيديو جماعية وقمع الضوضاء

بدأ البعض يتجه لاستخدام تطبيق «تيليجرام» Telegram، بعد أن واجه تطبيق «واتساب» WhatsApp مشكلات، بعد تحديث سياسة الخصوصية الجديدة به، في وقت سابق من هذا العام، في حين إن تطبيق تيليجرام Telegram المنافس قدم عددًا من الميزات، مما يجعله أحد أكثر خدمات المراسلة ازدحاما والأكثر تحميلا.

وقال موقع the indian express، إن تطبيق تيليجرام Telegram أضاف تحديثا جديدا، أضاف ميزة جديدة هامة، وهي إضافة مكالمات الفيديو الجماعية إلى النظام الأساسي، وأيضًا أضاف التطبيق ميزات جديدة أخرى مثل مشاركة الشاشة وقمع الضوضاء.

وأضاف أنه يمكن لمستخدمي تيليجرام Telegram الآن، إجراء مكالمات فيديو بملء الشاشة على التطبيق أو منصة Telegram Web، وتعتبر الميزة الجديدة التي أضافها التطبيق تنافس أدوات المؤتمرات مثل Zoom و Google Meet، بجانب مميزات أخرى مثل قمع الضوضاء ودعم الجهاز اللوحي.

وعلى الأجهزة اللوحية وسطح المكتب، ستظهر مكالمات الفيديو في شاشة عرض كبيرة مقسمة لشبكة الفيديو جنبًا إلى جنب مع قائمة المشاركين، وسيتم أيضًا فتح مكالمات الفيديو الجماعية في نافذة منفصلة، مما يسمح للمستخدمين بالقيام بأشياء أخرى دون التقليل من مكالمة الفيديو.

ويضيف تيليجرام Telegram أيضًا العديد من التغييرات إلى واجهة المستخدم، حيث يوجد الآن أيضًا دعم للخلفيات المتحركة، حيث يمكن أن تتغير الألوان والأنماط في الخلفية أثناء إرسال الرسائل واستلامها، وهناك أيضًا رسوم متحركة جديدة للرسائل النصية والملصقات والرموز التعبيرية، التي يمكن رؤيتها الآن وهي تنزلق بسلاسة لأعلى من مربع النص إلى الدردشة.

وأضاف تطبيق تيليجرام Telegram، الآن، رمزين إضافيين على نظام التشغيل iOS، وتذكيرات معلومات تسجيل الدخول، وقائمة «روبوت» لتصفح القائمة إذا كانت هناك أوامر، وحتى المزيد من الرموز التعبيرية المتحركة.

ويقوم التطبيق أيضًا بإصدار أدوات جديدة للمطورين تتيح للأشخاص إنشاء ملصقاتهم الخاصة واستيرادها إلى التطبيق بنقرة واحدة.