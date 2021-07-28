«الإسكان الاجتماعي»: كراسة شروط مبادرة التمويل العقاري بـ125 جنيها

قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الإعلان الجديد من مبادرة «سكن لكل المصريين 2» المقرر طرحه يوم 8 أغسطس المقبل، سيشمل طرح وحدات لمتوسطي الدخل في مدن جديدة في نطاق القاهرة الكبرى، والعلمين الجديدة.

وأضافت «عبدالحميد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الكراسات ستكون متاحة في مكاتب البريد بدءًا من 8 أغسطس، حتى 8 سبتمبر، وسعرها 125 جنيهًا، وبعد التقديم يجري فرز الطلبات، والمقبولين سوف تصلهم رسائل على الهواتف المحمولة.

وتوقعت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وجود إقبال أكثر من العادي على وحدات متوسطي الدخل، لأنها في أماكن مميزة، والوحدات كاملة التشطيب.

وأشارت إلى أن الإعلان يوجد به نوعان من الوحدات، الأول وحدات جاهزة، ثم الوحدات المقرر تسليمها خلال 3 سنوات، والمهم أن يُنهي العميل إجراءات التمويل مع البنوك، موضحة أن من حصل على قرض آخر من بنك آخر غير البنوك الخاصة ببنوك التمويل العقاري، يمكنه أيضًا الحصول على وحدة سكنية ضمن المبادرة، ولكن بشرط ألا يتجاوز القسط نسبة 40% من دخله الشهري.

وكان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن عن فتح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «سكن لكل المصريين 2» لمنخفضي ومتوسطي الدخل، في ضوء طرح البنك المركزي المصري لمبادرته الجديدة، بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3% لمدة 30 عاما، التي بدأ تطبيقها منذ يوم 13 يوليو 2021.

وأكد وزير الإسكان، أن طرح المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، يُعد استكمالا لمسيرة النجاح التي حققتها المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، التي شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين، كما يُعد تطبيقا عمليا على أرض الواقع لمبادرة التمويل العقاري الجديدة، الصادرة عن البنك المركزي، التي تمثل نقلة غير مسبوقة في مجال التمويل العقاري في مصر.