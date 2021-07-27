الإسكان الاجتماعي.. الأوراق المطلوبة للحصول على الشقق

يحلم عدد كبير من المواطنين، بالحصول على شقة ضمن شقق الإسكان الاجتماعي، التي يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به، بهدف توفير حياة آدمية هادئة.

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

ويشترط للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي، ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة «الزوج / الزوجة / الأولاد القصر» أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

وألا يكون المتقدم أو الأسرة «الزوج / الزوجة / الأولاد القصر»، استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

ويشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها - أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملًا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

ولا يحق للمتقدم أو الأسرة «الزوج / الزوجة / الأولاد القصر» التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، الأوراق المطلوبة للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

الأوراق المطلوبة للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

- إيصال مرافق حديث سواء كان مياه أو كهرباء أو غاز.

- قسيمة زواج بالنسبة للمتزوج.

- شهادات ميلاد للأولاد إن وجدوا.

- شهادة بصافي الدخل الذي يحصل عليه المتقدم، معتمدة من جهة العمل.

- عقد إيجار.

‐ صورة بطاقة الزوج والزوجة.

- قيد عائلي.

- شهادة وفاة الزوج بالنسبة للأرملة.

- شهادة معاقين بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.

- قسيمة طلاق بالنسبة للمطلقات.