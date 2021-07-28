الإسكان الاجتماعي: المبادرات رفعت معدلات التملك وجودة الحياة

قال مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن مبادرة «سكن لكل المصريين 2» إحدى مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي في قطاع الإسكان، وهو ما حقق نقلة نوعية كبرى في الإسكان المصري منذ بداية عام 2014 وحتى الآن، «المبادرات رفعت معدلات التملك وشغل الوحدات السكنية وجودة الحياة وفرص العمل اللي خلقها البرنامج».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن كافة برامج صندوق الإسكان الاجتماعي لا يوجد مكان فيها للواسطة أو المحسوبية، وظهرت بإجراءات سهلة وميسرة على الراغبين في تملك وحدة سكنية، لافتةً إلى أن الصندوق انتهى من بناء أكثر من نصف مليون وحدة، ويوجد 160 ألف وحدة قاربوا على التسليم، «فيه 370 ألف وحدة آخرين خاصين بآخر إعلان نزل في ديسمبر الماضي سكن لكل المصريين 1».

وأوضحت أن مبادرتي «سكن لكل المصريين 1، سكن لكل المصريين 2» ستطبق عليهما شروط الإعلان الـ14 للصندوق الجديد، بينما جرى تطبيق نظام الـ7% فائدة متناقصة بالإعلانات الـ13 الماضية، «3% فائدة على 30 سنة»، لافتةً إلى أنه تقرر حجز الوحدات السكنية عبر البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان في الفترة من 8 لـ14 أغسطس المقبل لذوي الاحتياجات الخاصة فقط، «بيكون ليهم أولوية بنسبة 5%، وتصميمات المباني بتراعي الإعاقات».

وأكدت أن شروط الاستفادة من المبادرة لفئة محدودي الدخل، أن يكون مرتب الأعزب لا يزيد عن 4500 جنيه، ولا يزيد دخل الأسرة المستفيدة عن 6 آلاف جنيه، ومن المقرر أن يكون أعلى سعر للوحدة السكنية التي يحصلون عليها 350 ألف جنيه، أما بالنسبة لمتوسطي الدخل، فإن الشروط هي أن يكون سقف الدخل 10 آلاف جنيه للأعزب، و14 ألف جنيه للأسرة، وسقف أسعار الوحدات مليون و400 ألف جنيه، لكن من يحصل على هذه الوحدة سيدفع 20%.

وأشارت إلى أن الإعلان الأول لسكن لكل المصريين جرى طرح وحدات سكنية به في كافة المدن الجديدة، وفي الإعلان الثاني جرى طرح وحدات سكنية بداخل المحافظات، لافتةً إلى أن التنوع الذي عمل عليه الصندوق جاء من أجل تغطية كل طلبات المواطنين الراغبين في تملك الوحدات السكنية، «إحنا عندنا وحدات جاهزة في المحافظات، وإحنا بنطبق أولويات في اختياراتنا للمتقدمين، وبنحاول نوفر بديل للمتقدم زي ما عملنا في الأعوام السابقة، وبنفتح باب التحويل للمدن المجاورة».

وتابعت: «المساحات بالنسبة لمتوسط الدخل من 100 لـ120 متر، وبالنسبة لمنخفض الدخل هتكون بمساحة 75 لـ90 متر، وبنحب نوفر بدائل متعددة، وكصندوق بنترجم المبادرة على أرض الواقع أن يكون فيه وحدات يقدر المواطن يقدم عليها ويحصل عليها، وعندنا مرونه لو الشخص لاقي وحدة سكنية مناسبة هياخد الورق ويروح بيه البنك والبنك هيعمل تقييم للوحدة ولو سعرها بيتناسب مع المطلوب فيها هيمولها».

وواصلت: «أهم حاجة أن الوحدة تكون مسجلة أو قابلة للتسجيل ومتكونش مخالفة لأن البنك مش هيمول وحدات بنيت على أراضي زراعية أو بالمخالفة للقانون، و350 لوحدات منخفضي الدخل، ومليون و400 ألف لمتوسطي الدخل».

واختتمت: «سيتم إعلان كافة تفاصيلها في عدد من الجرائد يوم الجمعة المقبل، وسيبدأ التقديم لها من المواطنين الراغبين يوم 8 أغسطس المقبل، وكراسة الاشتراطات هتكون في مكاتب البريد مع يوم 8 أغسطس، ولو فيه إقبال هنمد يوم أو اتنين لتلافي الزحام بين المواطنين، والبرنامج مفيهوش ضامن، الشقة هي الضامن ودخل العميل حتى لو كان صاحب دخل غير رسمي بيجيب شهادة من محاسب قانوني وبنعمل عليه استعلام ميداني وبنكي، وهم اللي بيأكدوا صحة الشهادة من عدمه، وكل البنوك ملتزمة بتمويل المواطنين».