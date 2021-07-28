موعد البث المباشر لمراجعة مادة الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة

أيام قليلة تفصلنا عن موعد امتحان مادتي الأحياء «علمي علوم»، والرياضية التطبيقية «الاستاتيكا» علمي رياضة، واللتان من المقرر لهما السبت الموافق 31 يوليو 2021، وهو ما يدفع عدد كبير من الطلاب، للبحث عن موعد بث المراجعة النهائية لطلبة الثانوية العامة 2021 لهذه المادة.

ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن موعد بث المراجعة النهائية لمادة الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية «رياضة» غدا الخميس الموافق 29 يوليو الجاري في تمام الساعة الثانية ظهرا.

وأوضحت التربية والتعليم، أن بث المراجعة النهائية لمادة الاستاتيكا سيتم عبر منصة حصص مصر وصفحة الوزارة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لافتة إلى أنه يمكن للطلاب، كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث المباشر.

جدول الثانوية العامة المتبقي

وفي سياق منفصل، أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّ جدول امتحانات الثانوية العامة 2020-2021، سينتهى يوم 2 أغسطس المقبل، مشيرة إلى أن الامتحانات تعقد ورقيا بالبابل شيت، للطلاب النظاميين والراسبين والمنازل والمحبوسين على ذمة قضايا داخل السجون، منوهة إلى أن هناك تعزيزات أمنية مشددة على أبواب لجان الثانوية العامة، لتوفير جميع الراحة للطلاب، لأداء الاختبارات في جو هادئ ومناسب، وعن المواد المتبقية فهي:

- الخميس 29 يوليو 2021: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- السبت 31 يوليو 2021: الأحياء «علمي علوم» والرياضية التطبيقية «الاستاتيكا» علمي رياضة.

- الاثنين 2 أغسطس 2021: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة «علمي علوم»، والرياضة البحتة «التفاضل والتكامل» لشعبة علمي رياضة.

رصد 73 حالة غش في الثانوية العامة

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أشارت في تقرير سابق لها، إلى أنها رصدت 73 حالة غش بين الطلاب في امتحانات الثانوية العامة 2021 منذ بدأ الإمتحانات وحتى الآن.