المراجعة النهائية في مادة "الاستاتيكا" لطلاب الشهادة الثانوية

في إطار حرص "الوطن"، على مستقبل طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي، الذين يؤدون امتحانات نهاية العام الدراسي 2019 - 2020، يقدم خدمة المراجعة النهائية التي تتضمن على نماذج استرشادية، وفقًا لم تم حذفه من المنهج لمادة الاستاتيكا.

إذ من المقرر، أن يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان الاستاتيكا، غدًا الخميس الموافق 2 يوليو الجاري.

وأعدّ المراجعة النهائية للطلاب الأستاذ مجدي الصفتي، ويمكنك الاطلاع عليها من هنــــــا.

ولفت رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى الجهود المبذولة من جانب العديد من أجهزة الدولة المعنية بملف امتحانات الثانوية العامة، مشيراً إلى أن الأيام المتبقية من الامتحانات ستشهد مزيداً من التطوير والتحسين، وتعاملاً فورياً مع أي مستجدات تتعلق بسير عملية الامتحانات.

وأضاف أنَّ إجراء امتحانات الثانوية العامة في هذه الظروف التي تتطلب تطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على سلامة وصحة كل المشاركين فى هذه العملية، إنما يعد نجاحا في حد ذاته.