تجربة روسية بمزج لقاحي سبوتنيك لايت وأسترازينيكا.. استجابة مناعية أقوى

تجربة جديدة تجريها وزارة الصحة الروسية، على لقاحات كورونا المطورة ضد عدوى «كوفيد 19»، وتتمثل في مزج لقاحي «سبوتنيك لايت» و«أسترازينيكا» في جرعة واحدة تجريها اختباريًا على عدد من المتطوعين، بحسب «روسيا اليوم».

وأوضح السجل الحكومي الروسي للأدوية، في بيانه، أن هدف تجربة مزج لقاحي «سبوتنيك لايت» و«أسترازينيكا» معًا تحديد مدى فعاليتهما كجرعة واحدة، وقدرتهما على خلق استجابة مناعية أقوى ضد عدوى فيروس كورونا المستجد.

الحداد: لقاحا سبوتنيك لايت وأسترازينيكا يعملان بتقنية واحدة

وفي هذا الشأن، قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري ورئيس وحدة الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن لقاحي «سبوتنيك لايت» و«أسترازينيكا» يعملان بنفس التقنية وهى «الناقل الفيروسي»، لافتًا إلى أن الفرق بينهما أن «الفيروس الغدي» في اللقاح الروسي يصيب الإنسان، أما في لقاح «أسترازينيكا» يصيب القرود.

الغرض من التجربة الروسية بمزج اللقاحين

وأضاف «الحداد» في حديثه مع «الوطن»، أن اتفاق اللقاحين على نفس طريقة العمل والتقنية، تزيد من فرص تحقيقهما لاستجابة مناعية أقوى، إلا أن التجربة ما زالت تحت الدراسة، ولن تؤكد نتائجها حتى الآن، ومدى قدرة الاستجابة المناعية الناتجة عنها في مواجهة عدوى فيروس «كوفيد 19»، موضحًا أن تحديد عدد الجرعات، ومدة الفرق بينهما تكون بعد الانتهاء من تجربة مزج اللقاحين، والتأكد من نجاحها على المتطوعين.

استشاري المناعة: فكرة مزج اللقاحات ليست جديدة

وأشار استشاري ورئيس وحدة الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إلى أنه إذا كان اللقاحان يعملان بطريقة مختلفة يمكن أن ينتج عن مزجهما مشكلات، أما لقاحان من نفس التقنية وطريقة العمل ليس هناك خطأ طبي في ذلك، مضيفًا أن فكرة مزج اللقاحات ليست جديدة، حيث إن هناك علاجات تكون مزيج من لقاحين وثلاث، مثل تطعيم «MMR» لعلاج الحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية.

وتجرى دراسة مزج اللقاحين على 150 شخص، على مرحلتين بـ5 مستشفيات طبية، وتستمر إلى 2 مارس من العام المقبل، بحسب السجل الروسي.