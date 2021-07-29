«مدينة زويل»: خفضنا قيمة المصاريف ووصلت إلى 96 ألف جنيه

قال الدكتور محمود عبد ربه، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، إن الطالب في جامعة العلوم والتكنولوجيا التابعة للمدينة، يحصل على المواد العلمية التي تؤهله لسوق العمل، وهذا ينعكس على مهارات الطالب، مشددًا على أنهم حاليًا في مرحلة الانطلاقة الثانية، وخفضت المصاريف، وأصبحت 96 ألف جنيه في العام الماضي، ولن تزيد هذا العام.

ولفت «عبد ربه» إلى أنهم يقدمون للطلبة المتميزين غير القادرين منح دراسية، وتقيم بناء على موارد المدينة والقدرة المالية لأسرة الطالب، موضحًا أن المنحة تصل إلى 75% من المصاريف.

وأضاف القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، في لقاء مع برنامج «الحقيقة» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، وتقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، الأربعاء، أن المدينة تقدم العديد من الخدمات للطلاب مثل السكن، وهذا العام بعد التطورات التي حدثت سوف تزيد القدرة الاستيعابية للمدينة وتقبل 500 طالبًا، بعد أن كانت تقبل ما بين 200 إلى 250 طالبا فقط، وسوف تكون قدرتها الاستيعابية 10 آلاف عند اكتمال المنشآت.

وأشار الدكتور محمود عبد ربه، إلى أن مدينة زويل أنشأها الدكتور أحمد زويل عام 2012، وبدأت بالمراكز البحثية فقط، و«في 2013 بدأت جامعة العلوم والتكنولوجيا بالمدينة في استقبال أول دفعة من الطلاب، وفي 2017 تخرجت منها أول دفعة، وكانت في تخصصات العلوم، وفي 2018 تخرجت أول دفعة في تخصص الهندسة، ووصل عدد الدفعات التي تخرجت من المدينة إلى 4 في العلوم، و3 في الهندسة».

وأوضح «عبد ربه» أن الإنجاز الذي تم بفضل كل العاملين في المدينة، والدولة تقدم لهم دعمًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، ومنذ العام الماضي بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم مدينة زويل وصل الدعم المالي إلى 3 مليارات جنيه، وبدأوا في استكمال الإنشاءات، وعلى وشك استلام مبنى الإدارة وجزءا من مبنى الجامعة، وهذا يتيح فرصة أكبر لقبول المزيد من الطلاب.

وشدد على أن مدينة زويل تختلف معايير قبول الطلاب فيها عن باقي الجامعات، موضحًا أن الطالب يمر بمجموعة من الاختبارات في المواد العلمية، مثل الفيزياء، والكيمياء، والأحياء والرياضيات، والتفكير النقدي، واللغة الإنجليزية، وإذا استطاع اجتيازهم يُقبل في الدراسة، وهناك العديد من البرامج الدراسية، وجميعها تشترك في المواد الأساسية مثل الرياضيات والكيمياء والفيزياء؛ إذ يدرسهم الطالب وبعدها يتخصص في البرنامج الذي يرغب فيه.