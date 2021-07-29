«التخطيط»: الحكومة اهتمت بتنمية الصعيد بمشروعات بنية تحتية وصناعية

أكدت الدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر اهتمت بالتنمية في صعيد مصر منذ عام 2015، ومنذ إصدار خطة مصر 2030 للتنمية المستدامة، بما يتوافق مع الأهداف الاقليمية والدولية للتنمية المستدامة، مثل القضاء على الفقر وتوفير فرص عمل، والحد من البطالة وتوفير الخدمات الرئيسية بجودة عالية من ماء وصرف صحي وكهرباء.

وأوضحت هبة مغيب خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم»، مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» أن أهم ما ميز برنامج التنمية المستدامة في صعيد مصر، توفير تنمية إقليمية متوازنة، مشيرة إلى أن مصر استفادت من هذا الهدف ووضعته كأولوية بالنسبة لها، لافتة إلى أن الصعيد كان محروما من التنمية الأساسية في البنية التحتية، وكذلك من فرص الاستثمار؛ لكونه غير جاذب لها.

وأشارت رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الحكومة أعطت أولوية كبيرة لبرنامج تنمية الصعيد بلجنة مختصة، رأسها رئيس مجلس الوزراء ونائبه وزير التخطيط، وعدد من الوزراء، مثل التنمية المحلية والمالية والتعاون الدولي والصناعة، لافتة إلى أن البرنامج يشمل توفير الخدمات الأساسية من مياة وصرف صحي وكهرباء واتصالات وخلافه، بالاضافة للمكون الصناعي الخاص بالمناطق الصناعية والتكتلات الصناعية، مشددة على أن ذلك أهم ما يميز البرنامج.

وأكدت الدكتورة هبة مغيب، أن البرنامج يهدف لإنشاء 4 مناطق صناعية، 2 في سوهاج، و2 بقنا، مشيرة إلى أن اختيار المحافظتين كان بناء على عدد من المعايير، منها معدلات الفقر وعدد السكان والتجاور الجغرافي لنقل الخبرات، مشددة على أن صعيد مصر غني بالحرف اليدوية والمهن التنافسية التي تتميز فيها كمنطقة جغرافية.