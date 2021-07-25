«التخطيط»: اعتماد 216.8 مليار جنيه من الموازنة الجديدة لـ«حياة كريمة»

قال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة شؤون خطة التنمية المستدامة، إن مبادرة «حياة كريمة»، بدأ التنفيذ في مشروعاتها في مياه الشرب والصرف الصحي، والغاز وإنشاء المدارس، وتوفير أراضٍ لمجمع الخدمات، وجرى اعتماد 216.8 مليار جنيه من ميزانية العام المالي الجديد، الذي بدأ في 1 يوليو 2021، للعمل بشكل مباشر على 13 محورا منها الصحة، التعليم، سكن كريم، الزراعة، إقامة مجمعات خدمية، الري، البنية التحتية، والشباب والرياضة.

وأضاف «حلمي»، خلال حواره في برنامج «القاهرة وناسها»، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أن المبادرة الرئاسية، تتضمن مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 102.5 مليار، وشبكات توزيع الكهرباء وجار تخفيض التكلفة المطلوبة لـ20 مليار جنيه بدلاً من 31 مليار جنية، وشبكات الاتصالات بتكلفة مطلوبة 5.6 مليار جنيه، وشبكات الغاز بتكلفة 17 مليار جنيه، أما مشروعات رصف الطرق والكباري فبتكلفة 12.2 مليار جنيه.

وأردف أن بداية مبادرة «حياة كريمة» كانت مطلع عام 2019، حينما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود بينهما، والتنسيق المُشترك لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً، كما أن المبادرة تضمنت أهداف منها توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً في 2019، وتشارك منظمات المجتمع المدني في تنفيذ المبادرة، وزواج اليتيمات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة يومياً للمواطنين.

وأوضح أن المبادرة شملت القرى والنجوع، ورفع كاهل المعاناة عن الأسر الفقيرة، ووفرت المبادرة الرئاسية بالمرحلة الأولى بناء أسقف ورفع كفاءة منازل، ومد وصلات مياه وصرف صحي، وتجهيز عرائس وتوفير فرص عمل، تدريب وتشغيل من خلال مشروعات متناهية الصغر، موضحًا أن المرحلة الثانية للمبادرة والتي يجري العمل عليها حالياً، فاستهدفت القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، وهي القرى الفقيرة التي تحتاج لتدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى والبالغ عددها 1376 قرية بـ51 مركزاً في 20 محافظة.