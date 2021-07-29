عاجل.. الرئيس التونسي يُقيل رئيس التلفزيون الوطني من منصبه

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، في بيان الليلة، أن الرئيس قيس سعيد أصدر أمرًا رئاسيًا يقضي بإعفاء محمد لسعد الداهش من مهامه رئيسًا مديرًا عاما للتلفزة التونسية، وتكليف عواطف الدالي بتسيير المؤسسة مؤقتًا، بحسب «سكاي نيوز».

وجاء قرار الرئيس التونسي بعد ساعات قليلة من تصريحات قال فيها: إن «الاختيارات الاقتصادية الخاطئة» تسببت في ضغوط مالية كبيرة على تونس.

وقال «سعيد» خلال تسجيل مصور بثته الرئاسة لاجتماعه مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: «ليس هناك نية للتنكيل بأي كان ولا المس برجال الأعمال»، مضيفا أن هناك 460 شخصا سرقوا 13.5 مليار دينار «ما يعادل 4.8 مليارات دولار» من المال العام، واقترح عليهم «صلحًا جزائيًا» إذا أعادوا تلك الأموال.

كما دعا الرئيس التونسي التجار إلى خفض الأسعار، وحذرهم من تخزين السلع أو المضاربة، مشددا على أنه سيتخذ إجراءات قضائية ضد أي مخالفات.