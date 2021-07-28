قلعتهم الأخيرة في العالم العربي تنهار.. تونس تتحرر من براثن الإخوان

بتحرير تونس من براثن تنظيم الإخوان، تسقط القلعة الأخيرة للتنظيم في العالم العربي وأوروبا، فالتنظيم الذي أخرجه المصريون، ويعمل الليبيون على إنهاء سيطرته، انضمت تونس لتنهي آخر آماله في التحكم في دولة كاملة، أما أوروبا فقد استفاقت لمخطط التنظيم المتطرف، وبدأت في اتخاذ قرارات وسن تشريعات لمواجهته، لتنهار أحلام التنظيم ربما إلى الأبد، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة «مداد نيوز» السعودية، على موقع «يوتيوب».

من جانب آخر، قال محسن مرزوق رئيس حركة مشروع تونس، خلال استضافته في برنامج «ميدي شو» اليوم، الذي يذاع على راديو «موزاييك» التونسي، إنه من الضروري وضع خارطة طريق واضحة تقود إلى استفتاء لاختيار النظام السياسي الجديد، تليه انتخابات تشريعية مبكرة، منتقدًا موقف حركة النهضة من قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، حيث ذكر أن النهضة تطالب بحوار مع من اعتبرتهم «انقلابيين».

وعن تصوره للحكومة المقبلة، أوضح أن الحكومة يلزمها أن تتكون من كفاءات بعيدة كل البعد عن الأحزاب و السياسية، «نحن في حاجة لحكومة تخدم على تغيير النظام السياسي و ما تترشحش للانتخابات و تنتهي أعمالها بتنظيم باستفتاء»، كما اعتبر أن البرلمان لا يمكن أن يعود بالشكل الذي كان عليه، قائلا: «ثمة نواب تعلقت بهم قضايا ويجب أن يعرضوا أمام القضاء».