محمد البدري يُشيد بـ«التأمين الشامل»: سيضمن وجود سجل طبي لكل مريض

قال الدكتور محمد صلاح البدري، أستاذ جراحة المسالك البولية والتناسلية بكلية الطب - جامعة المنيا، عضو مجلس الشيوخ، إن الأطباء في مصر يستخدمون ما يُسمى التاريخ المرضي من المريض، موضحا: «أي مريض يعرض نفسه على طبيب يسأل عن شكوته الحالية والأخرى الماضية، والعلاجات التي قد أخذها من قبل، وهل شفي من الأمراض السابقة للنهاية من عدمه».

وأكد «البدري»: «المريض لازم يسرد التاريخ المرضي، ده حاجات بنعلمها للأطباء عندنا الطلاب، ياريت يكون فيه فعلا سجل طبي لكل مريض».

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، خلال حواره في برنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، الذي يُعرض على شاشة «CBC»، أن التأمين الصحي الشامل عندما يطبق بشكل أوسع سيكون به سجل طبي لكل مريض، مؤكدًا أن الطبيب الذي لا يسأل المريض عن تاريخه المريضي يُعد مخطئ قولًا واحدًا، ويستوجب المساءلة، كما أن منظومة التأمين الصحي الشامل بدأت على أسس سلمية: «يتم تسجيل كل التاريخ المريض للمواطن، ويبقى المريض له سجل من ساعة ما اتولد وحتى يومنا الحالي».

أزمة التعميم أصابت المجتمع المصري خصوصًا فيما يتعلق بالأطباء

وتحدث أستاذ جراحة المسالك البولية والتناسلية، عن أزمة التعميم التي أصابت المجتمع المصري: «إحنا بنعمم زيادة عن اللزوم ودي آفة، لو طبيب لم يحالفه التوفيق واخطأ يستوجب المساءلة، الناس تقول أخطاء الأطباء، مش خطأ طبيب، نحن لا نقبل الأخطاء ونرفضها، ده اللي بيعمل مساءلة للطبيب المخطئ في نقابة الأطباء طبيب»، موضحًا أنه لا يوجد حصر معين لأخطاء طبية حدثت أو لشكاوى مواطنين من الأخطاء الطبية، كون أن هناك من يقدمها للنقابة، والبعض يذهب للنيابة العامة، وآخرون للنيابة الادارية.

عدم الفصل بين الأخطاء الطبية والمضاعفات أمر خطير

وأكد الدكتور محمد صلاح البدري: «مش بقول الخطأ الطبي غير موجود، لكن بقول يجب الفصل بينه والمضاعفات نادرة الحدوث»، مشددا على أن «عدم الفصل بينهما مشكلة كبيرة، حينما يخطأ أحد الأطباء يستوجب المساءلة، المسؤولية الطبيبة تقيس هل ما حدث هو خطأ أم مضاعفات واردة الحدوث في مثل هذا النوع من التدخلات الطبية، واللجنة تتألف من طبيب شرعي متخصص، وعضو في نقابة الأطباء، وممثل للمجتمع».