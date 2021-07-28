منحتها الإمارات لكل الأطباء.. تعرف على الإقامة الذهبية وشروطها

تسعى الإمارات لدعم كافة الأطياف على أراضيها، خاصة في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، لذلك منحت الإقامة الذهبية لجميع الأطباء المقيمين في الدولة، تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمنحها لأصحاب الكفاءات العلمية والخبرات المتميزة، لتعزيز إحساسهم بالاستقرار ودعم كفاءة الخدمات وجودة الرعاية الطبية في الدولة لتكون الأفضل عالميا.

الإمارات تمنح الإقامة الذهبية للأطباء

وأوضحت صحيفة «الإمارات اليوم»، أن تلك اللفتة المميزة تأتي تقديرا لجهود أبطال خط الدفاع الأول وعطائهم وتضحياتهم وروح المسؤولية أمام جائحة كورونا، ما يساهم بدعم الجهود الحكومية للحفاظ على سلامة وصحة المجتمع.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم تخصيص 7 مراكز تابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في كافة البلاد، للأطباء الراغبين بتقديم طلبات الحصول على الإقامة الذهبية من خلال زيارة المراكز المخصصة بشكل شخصي.

ما هي الإقامة الذهبية بالإمارات؟

الإقامة الذهبية، تعد تأشيرة طويلة الأمد، يتم منحها لبعض الفئات وفقا لشروط محددة، لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات، تُجدد تلقائيا، حال استمرار توافر الشروط.

ومن بين الفئات التي يتم منح التأشيرة لهم، المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية، والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين ومبدعين، حيث يتيح النظام للعائلات الراغبة في العمل والعيش والدراسة في الدولة، إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد دون الحاجة لكفيل إماراتي، مع نسبة تملك 100% داخل الإمارات خلافاً للمتعارف عليه الذي يقضي بضرورة وجود شريك محلي بحصة لا تقل عن 51% في مشاريع الأعمال والاستثمار داخل إمارات الدولة، وفقا لصحيفة «البيان» الإماراتية.

في نوفمبر الماضي، أعلن مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تغييرات رئيسية في منح الإقامة الذهبية للمقيمين، وتضمين فئات جديدة لمستحقي تأشيرة الإقامة طويلة الأمد، لمدة 10 أعوام، لجميع الحاصلين على شهادات الدكتوراة، والأطباء، والمهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والالكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، والطلاب المتفوقين في الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر.

شروط الإقامة الذهبية

حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإماراتية، وقرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2018 بشأن تنظيم التصاريح، شروط الإقامة الذهبية، وهي كالتالي:

- أن يكون الحاصل على الإقامة الذهبية إما من المستثمرين، أو رواد الأعمال، أو أصحاب المواهب المتخصصة والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة، والطلبة النوابغ.

- بالنسبة لتأشيرة الإقامة الذهبية لعشر سنوات يؤهل لها المستثمرون في استثمارات عامة داخل الدولة بقيمة لا تقل عن 10 ملايين درهم، وأصحاب المواهب.

- بالنسبة للمستثمرون في استثمارات عامة داخل الدولة، يمكن أن يأخذ الاستثمار أحد الأشكال التالية:

- أن تكون للمستثمر وديعة بقيمة لا تقل عن 10 ملايين درهم في صندوق استثماري داخل الدولة، أو أن يقوم المستثمر بإنشاء شركة في الدولة برأس مال لا يقل عن 10 ملايين درهم، أو أن يكون شريكاً في شركة قائمة أو جديدة بحصة مالية لا تقل عن 10 ملايين درهم، أو أن تكون لديه عدة استثمارات في الدولة بقيمة إجمالية لا تقل عن 10 ملايين درهم بشرط ألا يقل الاستثمار في غير العقار عن 60% من إجمالي تلك الاستثمارات.

- تتضمن شروط التأشيرة التالي: أن يكون الرأسمال المستثمر مملوكاً بالكامل للمستثمِر وليس قرضاً، وتقديم أدلة تثبت ذلك، والاحتفاظ بالاستثمار لمدة 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور تصريح الإقامة، وأن تكون الذمة المالية للمستثمر غير مثقلة بمطالبات، أو ديون تؤثر على ملاءته المالية التي لا تقل عن 10 ملايين درهم، وتشمل الفيزا طويلة الأمد الزوجة والأولاد، مدير تنفيذي واحد، واستشاري واحد، كذلك يتاح للمستثمر تأشيرة لـ 3 من عمال الخدمة المساعدة.

ويشترط لكافة فئات أصحاب المواهب وجود عقد عمل ساري المفعول، والتخصص في مجالات ذات أولوية للدولة وفقاً للشروط التالية لكل فئة:

- العلماء: أن يكون العالم مُعتمداً من مجلس علماء الإمارات، أو حاصلاً على ميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي.

- المبدعون من أهل الثقافة والفن، ويشترط أن يكون المبدع معتمداً من وزارة الثقافة والشباب.

- المخترعون بشرط أن يكون حاصلاً على براءة اختراع ذات قيمة مضافة على اقتصاد الدولة، واعتماد وزارة الاقتصاد.

- أصحاب النخبة يقصد بهم: المتمتعين بقدرات عقلية متميزة، يتم توثيقها ببراءات اختراع أو أبحاث علمية منشورة في دوريات عالمية مميزة.

- المديرون التنفيذيون، يشترط أن يكونوا من أصحاب الخبرات العلمية والتحصيل العالي، مثل مهندس في تخصص نادر يحمل درجة جامعية ويعمل في شركة خاصة في الدولة وذلك للحفاظ على الكفاءات الحالية واستقطاب كفاءات جديدة.

- الأطباء وأصحاب الاختصاص: يلزم توفر شرطين على الأقل من التالي: أن يكون حاصلاً على شهادة علمية بدرجة أستاذ دكتور من أفضل 500 جامعة في العالم معتمدة من وزارة التربية والتعليم، وأن يكون حاصلاً على جائزة أو شهادات تقدير للعمل القائم في اختصاص صاحب الطلب، وأن تكون له إسهامات في إجراء أبحاث ذات طبيعة علمية، أو علمية مرتبطة بمجال عمل مقدم الطلب، وأن تكون له مقالات أو كتب علمية في منشورات متميزة في مجال عمل صاحب الطلب، وأن يكون حاصلاً على عضوية في منظمة مرتبطة بمجال عمل مقدم الطلب، والتي تتطلب عملاً متميزاً لقبول العضوية، وأن يكون حاصلاً على تحصيل علمي لا يقل عن شهادة الدكتوراه، وخبرة عملية لا تقل عن 10 سنوات في مجال عمل المتقدم، وأن يكون التخصص في مجالات علمية مطلوبة، وذات أهمية للدولة.

- تأشيرة الإقامة لخمس سنوات والتي تُجدد تلقائيا، فيمكن للفئات التالية التقدم بطلب للحصول عليها: تصريح إقامة للمستثمر في عقار، ورواد الأعمال، والمتفوقين من الطلبة.

- لرواد الأعمال تتضمن الشروط: امتلاك المستثمر مشروع سابق وناجح في مجال معتمد بقيمة 500 ألف درهم كحد أدنى، أو أن يكون حاصلاً على موافقة من حاضنة أعمال معتمدة في الدولة، ويمنح رائد الأعمال إذن متعدد الدخول للدولة لمدة ستة أشهر، وتصاريح إقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، للزوج والأولاد ولثلاثة مدراء تنفيذيين.

- للمتفوقين من الطلبة، فيشمل ذلك الحاصل على تقدير امتياز أو ما يمثل معدل 95% على الأقل في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، من المدارس الحكومية أو الخاصة، أو طالب الجامعة من داخل الدولة أو خارجها الحاصل على معدل تراكمي لا يقل عن 3.75 أو ما يعادله، وذلك في التخصصات العلمية المحددة من قبل الهيئة، ويمتد نطاق الفيزا ليشمل عائلات الطلبة أيضاً، ويمنح الطالب المتفوق إذن متعدد الدخول للدولة لمدة 6 أشهر.