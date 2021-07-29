خلفت قتيلا و4 مصابين.. مصدر: خلاف أمام محل وراء اشتباكات المرج (صور)

قال مصدر أمني، إن المشاجرة التي شهدتها منطقة المرج بالقاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم، والتي أسفرت عن مقتل شخص وتعرض 4 آخرين لإصابات خطيرة، كانت بسبب الخلاف على وقوف أحد الباعة الجائلين للبيع أمام أحد المحلات بالمنطقة وتطورت إلى اشتباك.

وأضاف المصدر أن أحد الباعة الجائلين كان يقف للبيع أمام محل بيع عصائر، فتشاجر معه أصحاب المحل للابتعاد وحتى يستطيع الزبائن الدخول للمحل للشراء، فضرب البائع أحد أصحاب المحل بشومة على رأسه من الخلف، وجرى نقله إلى المستشفى واحتواء الموقف.

وتابع أنه بعد فترة أحضر أحد أشقاء أصحاب محل العصير سلاحا ناريا وأطلق عدة طلقات على البائع الجائل ويدعى "صلاح" وشقيقه "حسين"، وأسفر ذلك عن مقتل الأخير وإصابة شقيقه، وجرى نقلهما إلى مستشفى اليوم الواحد، وبعد مقتل المجني عليه أحدثت عائلته حالة من الفوضى مستخدمين أسلحة بيضاء ونارية.

الدفع بالأمن المركزي

وأكد المصدر أنه على الفور جرى الدفع بالمئات من قوات الأمن المركزي لاحتواء الموقف وضبط طرفي المشاجرة الذين تمكنوا من الهرب فور سيطرة قوات الأمن على المنطقة.

وأشار المصدر إلى أنه جار ضبط وإحضار طرفي المشاجرة، والانتقال إلى المستشفى للوقوف على الحاله الصحية للمصابين من الطرفين.

بداية الواقعة

يذكر أن منطقة المرج وتحديدا في محيط محطة مترو المرج قد شهدت في الساعات الأولى من صباح اليوم، وتحديدا في الواحدة صباحا مشاجرة بين أحد الباعة الجائلين وأصحاب محل عصير، أصيب خلالها صاحب محل العصير بإصابة بالغة، نتيجة تعرضه لضربة شومة على رأسه وتم نقله إلى المستشفى للعلاج.

وبعد نصف ساعة، انتشر خبر وفاة صاحب محل العصير فأطلق أحد أشقائه النار على البائع الجائل ويدعى "صلاح" وشقيقه ويدعى "حسين"، ما أسفر عن مقتل الأول وإصابة الآخر.

وبدأت حالة من الكر والفر، استخدم فيها الأسلحة النارية والبيضاء، حتى تمكنت قوات الأمن من السيطرة على الموقف.