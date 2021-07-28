إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بسبب لهو الأطفال بسوهاج

أصيب 6 أشخاص في مشاجرة بين أبناء عمومة بدائرة قسم شرطة طهطا شمال سوهاج، بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى طهطا العام للعلاج، وأُخطرت النيابة العامة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بسوهاج، بلاغًا بنشوب مشاجرة بدائرة قسم شرطة طهطا، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتبين أنها بين كل من طرف أول، «أنور. ا. م»، 48 سنة، عامل، و«وليد. ع. ا»، 21 سنة، عامل، و«شادية. ش. ا»، 42 سنة، ربة منزل، و«هدى. ا. ع»، 35 سنة، ربة منزل، مصابين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

ومن الطرف الثاني، أصيب «كمال. ع. ا»، 52 سنة، عامل، و«عزة. ا. م»، 46 سنة، ربة منزل، و«نجاح. ا. م»، 40 سنة، ربة منزل مصابين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وضُبط طرفا المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب، وإحداث الإصابات المنوه عنها، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال. وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.