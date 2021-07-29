أسعار الذهب ترتفع جنيها اليوم الخميس 29 يوليو

شهدت أسعار الذهب، اليوم الخميس 29 يوليو، ارتفاعًا بقيمة جنيه عقب تراجع طفيف أمس الأربعاء، ويعاني المعدن الأصفر من تذبذب واضح بين الارتفاع والانخفاض.

أسعار الذهب محليًا

سجل عيار 24 في مصر 904 جنيهات مقابل 903 جنيهات للبيع أمس الأربعاء، أي بفارق جنيه، فيما سجل عيار 21 نحو 791 جنيهًا، وبلغ عيار 18 نحو 678 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6 آلاف و328 جنيهًا.

سعر الأوقية

سجلت الاوقية اليوم الخميس سعر 1.816.85 دولار.

تحركات الذهب عالميا ومحليا

ارتفعت أسعار الذهب أمس الأربعاء، في نهاية التعاملات اليومية مدعومة بتراجع الأسهم والدولار، لكن المكاسب جاءت محدودة.

وارتفع الذهب بنسبة 0.3% إلى 1804.69 دولار للأوقية، وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% لتسجل 1803.40 دولار للأوقية.

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في أواندا، إن الذهب يستفيد من بعض عمليات الشراء الرامية إلى التحوط من المخاطر قبيل نتائج اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية وانعكس ارتفاع الذهب على المعادن ومنها الفضة التي ارتفعت لـ0.6% إلى 24.82 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في نحو 4 أشهر عند 24.46 دولار أول أمس الثلاثاء.

وارتفع البلاديوم والبلاتين 0.7% إلى 2626.93 دولار و1057.99 دولار للأوقية على الترتيب.

وانعكست هذه الأحداث على سعر الذهب محليًا بارتفاع في سعر الذهب بنحو جنيه، اليوم الخميس 29 يوليو.

وقال واصفي واصف رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، إنَّ الارتفاع جاء محدودًا للعاية وغير مؤثر على الأسعار محليًا ولا على المبيعات، فلا يزال سوق الذهب يعاني الركود، مبينًا أنَّه الرغم التذبذب الواضح في أسعار الذهب خلال اليوم الواحد، إلا أنَّه لا يزال الملاذ الآمن وسط التقلبات والأحداث العالمية.