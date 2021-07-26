سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 26-7-2021

شهدت أسعار الذهب استقرارًا في السوق المحلية اليوم، الاثنين 26 يوليو، الأمر الذي انعكس على السوق المحلي ومحلات الصاغة، وذلك بعد أن شهدت الأسعار حالة من التذبذب خلال الأسابيع القليلة الماضية، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين 788 و790 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد وتقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24، المعروف بالذهب البندقي، ما بين 901 و903 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليو

مويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، ما بين 788 و790 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 675 و677 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، بين 6304 و6320 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال، في بداية تعاملات اليوم الاثنين 26 يوليو، 908.67 جنيه، و57.98 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 795.11 جنيه، و50.73 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار18، بأسواق المال، 681.52 جنيه، و43.49 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وكان إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، قال إنّ الارتفاع في سعر الذهب دائمًا ما يكون سببه سعر البورصة العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق المحلية.