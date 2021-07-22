سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 22-7-2021

يهتم المواطنون بمتابعة أسعار الذهب بمختلف الأعيرة، اليوم الخميس 22 يوليو، وذلك بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك وموسم الزواج، الأمر الذي يدفع البعض للبحث عن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم وذلك بعد أن شهد حالة من التذبذب الفترة الماضية.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد وتقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24، المعروف بالذهب البندقي، ما بين 898 و901 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، ما بين 786 و788 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 674 و675 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، بين 6288 و6304 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وفي سياق متصل، سجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال، في بداية تعاملات اليوم الخميس 22 يوليو، 907.94 جنيه، و57.59 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 794.47 جنيه، و50.71 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار18، بأسواق المال، 680.97 جنيه، و43.46 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

من جهته قال في تصريح سابق، إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، قال إنّ الارتفاع في سعر الذهب دائمًا ما يكون سببه سعر البورصة العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق المحلية.