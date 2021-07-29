«مي عبد الرحمن» لـ«الوطن»: «السحر يلاحقني منذ 2012 ويتجدد سنوياً»

كشفت «اليوتيوبر» مي عبد الرحمن، إحدى أشهر مقدمي البرامج الاجتماعية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن أن السحر الذي اكتشفته خلال الفترة الماضية، كان من نوع الأعمال السحرية التي يتم تجديدها سنويا.

وأضافت «مي»، خلال لقائها مع صحيفة «الوطن» أن اكتشاف السحر جاء بسبب صورة أرسلها أحد المشاركين في حملة لتنظيف المقابر بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، على صفحات خاصة بمحافظة الإسماعيلية، بسبب ارتدائي لتيشيرت النادي الإسماعيلي.

مشايخ وعلماء أخبروني بأنه من 2012

وأضافت اليوتيوبر المعروفة في تصريحاتها لـ«الوطن» قائلةً: «لما تواصلت مع بعض المتخصصين في فك الأسحار من العلماء وخريجي الأزهر الشريف، أخبرني أحدهم أن السحر كان يتجدد كل عام، وأن هذا السحر بدايته كانت من عام 2012، بحسب الطلاسم، التي تم اكتشافها عليه».

وكشفت «مي عبد الرحمن» عن إصابتها بانزلاق غضروفي في أربع فقرات في عام 2014، لأسباب غير معروفة، مما تسبب لها في مشاكل في الظهر كبيرة جداً، أقعدتها على الفراش، ومنعتها من ممارسة حياتها الطبيعية.

وأضافت أنها في 2017 تعرضت للإصابة بارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، دون أسباب أيضاً، مما تسبب في إصابتها بفقدان السمع بالأذن اليمنى، نتيجة موت عصب الحس السمعي في الأذن، تأثراً بارتفاع درجة الحرارة.

واستطردت بقولها: «فجأة سمعت صفارة في أذني، وبعدين بدأت أسمع صوت الناس بعيد جداً، وبإجراء الفحوصات اللازمة، اكتشفت وجود أزمة في العصب، وعدم قدرتي على السمع بها من جديد».

«مي»: قررت الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي

ونفت «مي عبد الرحمن» وجود عداوة بينها وبين أي شخص آخر نهائياً، قائلةً: «عمري ما أذيت حد، ولا فكرت أعمل أذى لحد، ليه حد يقرر يؤذيني بدون معرفة، ويتسبب لي في كل المشاكل دي».

وقالت إنها راضية بما قسمه الله لها من ابتلاءات، وإنها تعمل على التخلص من السحر، من خلال التواصل مع عدد من رجال الأزهر الشريف ودار الإفتاء، مشيرةً إلى أنها قررت الابتعاد عن السوشيال ميديا نهائياً، وقامت بإغلاق صفحاتها على موقع «فيسبوك»، وعدم مشاركتها في أي أعمال فنية أو اجتماعية خلال الفترة المقبلة.

وأضافت: «أنا كل اللي نفسي فيه راحة البال من اللي أنا فيه، لم أعد مهتمة بالشهرة أو المال أو العمل، فقط أحاول تجميع ما تبقي مني للسيطرة على ما يحدث معي، ومقاومة كل الأفكار السلبية التي تسيطر علي أحياناً».

فكرت بالانتحار أكثر من مرة

وأضافت «مي»، خلال حديثها لـ«الوطن»، أنها فكرت في إنهاء حياتها بالانتحار أكثر من مرة، خلال الفترة الماضية، إلا أن إيمانها بالله هو ما يمنعها عن تنفيذ تلك الأفكار السلبية.

وقالت: «بابقي عايزة أخلص من كل المشاكل، وحالة التعب المسيطرة علي، لكني لا أستطيع تنفيذ هذه الفكرة، لإيماني أنها مجرد اختبار رباني لحكمة لا أعلمها حتى الآن»، وطالبت متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالدعاء لها، حتى تمر من هذه الأزمة وتنتهي على خير.