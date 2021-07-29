مصرع صبي صعقا بالكهرباء من مبرد مياه في سوهاج

لقي صبي مصرعه صعقا بالكهرباء، أثناء شربه المياه من مبرد مياه بمدينة سوهاج الجديدة، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بسوهاج، بلاغا بوجود حالة صعق كهربائي بمبرد مياه في مدينة سوهاج الجديدة، انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث قسم شرطة مدينة سوهاج، وتم الدفع بسيارة إسعاف لمكان الواقعة.

وتبين من الفحص مصرع «حمدي. ر. ا»، 16 عامًا، يعمل في مجال المعمار بمدينة سوهاج الجديدة ويقيم بدائرة مركز اخميم، وتبين أنه أثناء المتوفي بشرب المياه من مبرد صعقه التيار الكهربائي بسبب وجود ماس كهربائي في المبرد.

تم نقل الجثة لمشرح مستشفى سوهاج العام، وأخطرت النيابة العامة، وجرى إخطار هندسة كهرباء سوهاج والوحدة المحلية لاتخاذ اللازم.