قفزة في تصدير الغذاء والحديد والأثاث.. صادرات مصر تتعافى من كورونا

شهد الشهران الماضيان ما يشبه تعافيًا للصادرات المصرية من أزمة كورونا وتداعياتها السلبية التي ضربت قطاع التصدير منذ مارس من العام الماضي، وأظهرت تقارير عدد من المجالس التصديرية وجود قفزة لافتة في أرقام صادرات مصر في بعض القطاعات الحيوية.

على رأس تلك القطاعات جاء قطاع الصناعات الغذائية الذي حققت صادراته ارتفاعًا بنسبة 13% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، لتسجل 2.05 مليار دولار، مقابل 1.8 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي.

أعلى قيمة لصادرات أشهر النصف الأول من العام الحالي

وفقًا لبيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية، فإن صادرات شهر مارس الماضي، شهد أعلى قيمة لصادرات أشهر النصف الأول من العام الحالي، بقيمة بلغت 382 مليون دولار، بينما بلغت صادرات القطاع خلال شهر مايو الماضي، 351 مليون دولار، مسجلة أعلى نسبة من حيث النمو في القيمة لصادرات أشهر النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 45%، مقارنة بصادرات مايو عام 2020.

الأمر أيضًا شهده قطاع مواد البناء والمنتجات المعدنية، رغم التراجع الكبير في صادرات الذهب والحُلي، وهو البند الذي كان عادة سببا في نمو صادرات القطاع، إلا أن قطاع مواد البناء شهدت ارتفاعا في الصادرات، لمنتجات تحقق نموا لأول مرة، وعلى رأسها الحديد والأسمنت.

تراجع صادرات الذهب 71% خلال الأشهر الخمسة

وفي الوقت الذي تراجعت فيه صادرات الذهب بنحو 71% خلال الأشهر الخمسة من العام الجاري، إلا أنَّ صادرات الحديد، على الجانب الآخر، ارتفعت بنسبة %179 خلال 5 أشهر، كما حقق صادرات الأسمنت طفرة بنسبة نمو %181 خلال نفس الفترة في إشارة إلي زيادة الطلب وتعافيه في الأسواق المحيطة، وعلى رأسها أسواق إعادة الإعمار.

ووفقًا للمجلس التصديرى لمواد البناء، فإن صادرات الحديد سجلت 584 مليون دولار مقابل 209 ملايين دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما سجلت صادرات الأسمنت خلال الأشهر الخمسة نموا بلغت نسبته 181% لتسجل ما قيمته نحو 135 مليون دولار، مقارنة بنحو 48 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

الصناعات الغذائية ومواد البناء ينطبق على صادرات قطاع الأثاث

وما ينطبق على الصناعات الغذائية ومواد البناء ينطبق على صادرات قطاع الأثاث، التي ارتفعت خلال النصف الأول من العام لتسجل نحو 131.7 مليون دولار مقابل 95.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020 وبنسبة بنمو %38، ووفقًا لبيانات المجلس التصديرى للأثاث فقد ارتفعت قيمة صادرات القطاع خلال يونيو الماضي بنسبة 16% لتبلغ 16.887 مليون دولار مقابل 14.574 مليون دولار خلال يونيو 2020.

كذلك أظهرت بيانات المجلس وجود تحسن بارز، حيث جاء أعلى معدل نمو للقطاع خلال شهر أبريل بنسبة %201 بقيمة تبلغ 26.346 مليون دولار مقابل 8.764 مليون دولار خلال الشهر المقابل من 2020.