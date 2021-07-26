أكثر من 21 ألف طالب وطالبة أدوا امتحان اللغة الانجليزية بالبحيرة

وسط حالة من الهدوء والانتظام والالتزام بتطبيق إجراءات إحترازية، أدى 21576 طالب وطالبة بالشعبة العلمية بالثانوية العامة، إمتحاناتهم فى مادة اللغة الأجنبية الأولى.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، توفير سبل الراحة لطلاب الثانوية العامة، لتمكينهم من آداء الامتحانات في هدوء وتركيز، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة ومتابعة تعقيم اللجان بصفة مستمرة، وتكثيف اعمال النظافة داخل وخارج اللجان .

حيث أدى اليوم طلاب الشعبة العلمية امتحاناتهم باجمالى 21576 طالب وطالبة متقدمين لأداء الإمتحانات فى مادة اللغة الأجنبية الأولى خلال الفترة من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً وسط إجراءات إحترازية للوقاية من فيروس كورونا وحالة من الهدوء والنظام.

وعقب أداء طلاب الشعبة العلمية بالإدارات التعليمية المختلفة بمدن ومراكز محافظة البحيرة، امتحاناتهم في مادة اللغة الإنجليزية، لم ترصد غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية أي شكاوى من الطلاب والطالبات، كما أعلنت غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة البحيرة، سير الامتحانات بصورة طبيعية دون حدوث أي معوقات أو شكاوى من الطلاب

وأشار محافظ البحيرة إلى إنعقاد غرفة العمليات المركزية بالوحدات المحلية والمديريات وربطها مع الغرفه المركزية لمتابعة الإمتحانات أولا بأول وإتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير وإنتظام الإمتحانات مع ضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية .

الجدير بالذكر، أن عدد طلاب الثانوية العامة بالبحيرة يبلغ 30309 طالب وطالبة منهم «21576 طالب وطالبة بالشعبة العلمية و8733 طالب وطالبة بالشعبة الادبية موزعين على 106 لجنة بنطاق 18 إدارة تعليمية».