عاجل.. ضبط مسرب امتحان الديناميكا بقنا بعد دقائق من انطلاقه

كشفت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، هوية طالب أنَّه تمّ ضبط الطالب «م.ع.ا» بمحافظة قنا، لحيازته تابلت بشريحة خارجية وتصوير ونشر أجزاء من امتحان مادة الرياضة التطبيقية الديناميكا على الإنترنت عبر صفحات الغش على موقع التواصل الاجتماعي «التليجرام»، بعد بدء الامتحان بدقائق الذي بدأ الساعة العاشرة صباحاً واستمر لمدة ساعتين حيث انتهى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

وأضافت الغرفة المركزية لوزارة التعليم، أنَّه سيتمّ تطبيق عليه عقوبات صارمة، وكذلك الملاحظين الموجودين باللجنة، طبقًا لقانون مكافحة الغش رقم 205 لسنة 2020 الخاص بمكافحة الغش الإلكتروني، الذي ينص على حرمانه من الامتحان لمدة عامين، ومجازاة الملاحظين باللجنة بخصم شهرين من الراتب، وحرمانهم 5 سنوات من أعمال الامتحانات، وإبلاغ النيابة العامة.

وأدي طلاب الثانوية العامة الشعبة «علمي/ رياضة» امتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الديناميكا» بإجمالي 100 ألف و435 طالبا وطالبة، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة «للمكفوفين» امتحان مادة التاريخ «الورقة الثانية» بإجمالي 225 طالبا وطالبة.