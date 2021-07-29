تعيين خالد أبو مندور رئيسا لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنه تم اختيار رئيس جديد لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراءن قرارا بتعيين المهندس خالد أبو مندور، رئيسا للمصلحة لمدة عام، مؤكدة أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على الاستعانة بقيادات متميزة قادرة على إحداث التغيير المنشود لتنمية وتطوير منظومة التدريب الفني والمهني خلال المرحلة المقبلة.

الارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني

وقالت وزيرة التجارة في بيان، إن الارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني تمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات خطة الوزارة، لتوطين التكنولوجيا الحديثة وتوفير العمل اللائق والمستدام للشباب، بالإضافة إلى رفع تنافسية الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، لافتة إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لتطوير هذا الملف لما له من أهمية كبيرة كونه أحد أهم أهداف استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، وركنا أساسيا في رؤية الوزارة لتوفير الأيدي العاملة المدربة التي تلبي احتياجات سوق العمل.

وتابعت أن توفير العمالة الفنية الماهرة والمدربة للصناعة المصرية تمثل عنصرا رئيسيا في الارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية بالسوقين المحلي والعالمي، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لهذا الملف الحيوي والذي يأتي مواكبا مع توجهات الدولة المصرية نحو تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

استدامة الصناعة المصرية

وأوضحت «جامع»، أن الوزارة حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، بما يسهم في الحفاظ على استدامة الصناعة المصرية وتنافسيتها محليا وعالميا من خلال تأهيل مراكز التدريب الفني والمهني إلى جانب تحسين جودة المنشآت التعليمية والتدريبية من خلال تفعيل نظم الجودة بها ووضع معايير لاختيار المدربين، بما يسهم في إخراج عامل فني مدرب ومؤهل وعلى درجة عالية من الكفاءة والدراية بالتكنولوجيات الحديثة، بما يصب في نهاية المطاف في صالح القطاع الخاص.